SocialFocus: Browser-Erweiterung konfiguriert soziale Netze

Wenn ihr die Browser-Erweiterung SocialFocus unter Chrome und Firefox nutzen möchtet, könnt ihr dies kostenlos tun. Wer das Plugin hingegen unter Safari auf iPhone, iPad oder auf dem Mac aktivieren möchte, muss für dieses Privileg derzeit zwei Euro im Apple Software Kaufhaus bezahlen.

Entsprechend empfiehlt es sich, der neuen Browser-Erweiterung einen kostenfreien Test in Firefox oder Chrome zu gönnen, bevor die 1,99 Euro im App Store investiert werden. Hier könnt ihr euch davon überzeugen, ob die vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten, die euch SocialFocus für die Nutzung der unterstützen sozialen Netzwerke bietet, die Installation überhaupt wert sind.

Von Insta über Reddit bis Gmail

Die Anwendung bietet über 100 Optionen für sieben der meistbesuchten Social-Media-Seiten an und berücksichtigt neben Reddit, Facebook und Instagram auch den Twitter-Nachfolger X, das Video-Portal YouTube, den E-Mail-Dienst Gmail und das Business-Netzwerk LinkedIn.

Für all diese Seiten bietet SocialFocus eine bunte Mischung zahlreicher Voreinstellungen an, die ihr mit einfachen An/Ausschaltern entweder ausblenden oder aktivieren könnt und die populären Webseiten im Alltagseinsatz so besser an eure Bedürfnisse anpassen könnt.

Beispiel YouTube: Über SocialFocus könnt ihr euch aussuchen, ob Video-Vorschläge eingeblendet werden sollen, ob ihr die Shorts genannten Kurzvideos auf der Plattform sehen wollt, ob der Entdecken-Tab und vorhandene Videokommentare angezeigt werden sollen.

Passwortschutz und Wartezeit

Die konfigurierten Optionen lassen sich zusätzlich mit einem Passwort schützen (etwa auf den Geräten der eigenen Kinder) und können mit einer ergänzenden Wartezeit versehen werden, die man vor der Änderung einmal gesetzter Konfigurationen abwarten muss, bevor diese rückgängig gemacht werden können.

SocialFocus verdient sich einen Blick auf dem Desktop. Wenn euch die Browser-Erweiterung hier zusagt, dann könnt ihr auch die iPhone-Auskopplung laden und installieren.