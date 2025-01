So in etwa: Apples neue Kamera-App in iOS 19

Der bekannte YouTuber Jon Prosser, Betreiber des Kanals „fpt.“, hat in einem aktuellen Video mögliche Details zur überarbeiteten Kamera-App in Apples nächstem iPhone-Betriebssystem iOS 19 geteilt. Obwohl Prosser in den letzten Jahren auf Leaks verzichtet haben will, sei es Zeit für eine Ausnahme.

Das Design der neuen Kamera-App soll nicht nur optische Veränderungen bringen, sondern auch Hinweise auf eine größere Umgestaltung des gesamten Betriebssystems liefern.

Veränderungen in der Kamera-App

Laut Prosser zeigt die überarbeitete Kamera-App ein vereinfachtes und dennoch flexibles Layout. Die Einstellungen für Foto- und Videoaufnahmen seien in einer übersichtlichen Weise angeordnet. Funktionen wie Tiefenkontrolle für den Porträtmodus, Panoramafotos und eine neue Option für räumliche Aufnahmen sollen über leicht zugängliche Menüs steuerbar sein. Auch die Steuerung von Auflösung und Bildrate soll durch ein intuitives Interface am oberen Bildschirmrand einfacher erreichbar sein.

Der Fokus der neuen Foto-App liege stärker auf dem Bildausschnitt, wodurch die Bedienung flüssiger wirken soll. Zusätzlich erinnert die ästhetische Gestaltung der App auffällig an das Interface von visionOS, dem Betriebssystem der Apple Vision Pro.

Hinweise auf ein größeres Redesign

Prosser spekuliert, dass die gestalterischen Anleihen an visionOS auf ein mögliches Redesign von iOS insgesamt hindeuten könnten. Eine solche Änderung wäre die erste seit iOS 7. Die Überarbeitung könnte sich auf zentrale Anwendungen wie Musik, Notizen und Wallet erstrecken, ohne dabei das Basislayout von iOS zu verändern. Alternativ sei es denkbar, dass sich die Neuerungen zunächst auf einzelne Apps beschränken und schrittweise auf das gesamte Betriebssystem ausgeweitet werden.

Ob die gesamte Benutzeroberfläche neu gestaltet oder lediglich in Teilen angepasst wird, bleibt unklar. Prosser betont, dass iOS-Leaks selten sind und es keine Garantie für weitere Informationen geben könne. Die gezeigten Details zur Kamera-App jedoch seien authentisch.