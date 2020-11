Sky Go bietet „Bild in Bild“ künftig auch auf dem iPhone

Die „Sky Go“-App unterstützt bereits seit Juni die „Bild in Bild“-Darstellung auf dem iPad. In Kürze wird die Funktion auch für iPhone-Nutzer bereitstehen. Das entsprechende Update mit der Versionsnummer 20.9.0 steht für Beta-Tester bereits zur Verfügung.

Sky weist im Beschreibungstext darauf hin, dass für die neue Picture-in-Picture-Funktion auf dem iPhone mindestens iOS 14 installiert sein muss. Apple hat die Unterstützung von „Bild in Bild“ mit dem letzten großen Update für das iPhone-Betriebssystem eingeführt. Ersten Erfahrungsberichten zufolge lässt sich die neue Sky-Go-Option mit der Beta-App auf dem iPhone bereits fehlerfrei nutzen.

Sky Go erlaubt den Zugriff auf Pay-TV-Inhalte von Sky vom Computer oder Mobilgeräten aus. Dabei wird auch die Übergabe zwischen unterschiedlichen Geräten unterstützt, so lässt sich eine Sendung beispielsweise auf dem iPhone anfangen und über den Receiver von jener Stelle aus weitersehen, an der die Wiedergabe auf dem iPhone gestoppt wurde.