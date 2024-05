Signal: Fehler in Nachrichten lassen sich jetzt einfacher korrigieren

Wenn ihr die Messenger-App Signal verwendet, werdet ihr euch vermutlich über mit dem Update auf die Version 7.13 der App hinzugefügten Kurzbefehl zum Bearbeiten von Nachrichten freuen. Schreib- und sonstige Fehler lassen sich jetzt schnell korrigieren, indem ihr doppelt auf die betreffende Mitteilung tippt.

Bislang war der Weg in die Editor-Funktion ein ganzes Stück umständlicher, man musste zunächst lange auf die betreffende Nachricht „drücken“ und anschließend in dem sich dann öffnenden Ausklapp-Menü die Option „Bearbeiten“ auswählen. Jetzt genügt das doppelte Tippen, um direkt in das Korrekturfenster zu springen.

In Signal kann man seine eigenen Nachrichten vergleichsweise lange nach dem Absenden noch korrigieren. Der Messenger erlaubt das Bearbeiten von Nachrichten bis zu zehn Mal innerhalb von 24 Stunden, nachdem sie verschickt wurden. Andere Nutzer sehen danach an dem Hinweis „Bearbeitet“, dass die Nachricht geändert wurde und können den Verlauf der Änderungen durch Antippen des Hinweises einsehen.

WhatsApp: Video und Audio im Status bis zu 1 Minute lang

Eine kleine Neuerung gibt es auch mit Blick auf WhatsApp zu vermelden. Hier haben die Entwickler die maximale Dauer von im Status veröffentlichten Videos oder Sprachnachrichten auf 60 Sekunden erhöht.

Die Möglichkeit zum veröffentlichen von Videos und Audionotizen als Status findet sich im App-Bereich „Aktuelles“ und dort, wenn man oben rechts auf den Bleistift als Bearbeiten-Symbol tippt. Bislang war die maximale Länge der hier hinzugefügten Video- und Audioaufzeichnungen auf eine halbe Minute begrenzt. Die neuen Statusmeldungen können somit doppelt so lang sein.

Die Änderung sollte sich bei den meisten Nutzern bereits live zeigen. Wenn nicht, habt ihr vielleicht das letzte Update der Messenger-App noch nicht installiert. WhatsApp wurde am letzten Wochenende in Version 24.10.79 veröffentlicht.