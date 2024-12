Shot on iPhone: Wallace & Grommit auf 101 Meter hohen Schornsteinen

In London macht Apple diesen Dezember mit einer besonderen Aktion auf sich aufmerksam. Auf zwei der ikonischen Schornsteine der direkt an der Themse gelegenen Battersea Power Station wird bis Silvester jeden Abend ein animierter Kurzfilm projiziert, in dem die beiden aus verschiedenen Animationsfilmen bekannten Figuren Wallace & Gromit zwei Weihnachtsbäume schmücken.

It’s beginning to look a lot like Christmas… at London's Battersea Power Station, thanks to Wallace & Gromit! The beloved duo decorated Apple’s Christmas trees, which will light up every night until New Year’s Eve. The charming short animation was #ShotOniPhone. Happy holidays! pic.twitter.com/QdEPORCBnO

— Greg Joswiak (@gregjoz) December 1, 2024