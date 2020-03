Sennheiser Momentum True Wireless 2: Neue Version kommt mit ANC

Mit dem „Momentum True Wireless 2“ bringt Sennheiser im April eine überarbeitete Version seiner vollständig kabellosen Ohrhörer auf den Markt. Die Hörer sind jetzt mit einer ANC-Funktion für aktive Geräuschunterdrückung ausgestattet. Die Akkulaufzeit beträgt nun sieben Stunden und kann unter Verwendung der mitgelieferten Lade- und Transportbox auf bis zu 28 Stunden erhöht werden.

Sennheiser hat auch am Äußeren der Ohrhörer gefeilt. Die gegenüber dem Vorgänger um 2 Millimeter verringerte Größe soll sich insbesondere positiv auf die Passform auswirken. Neu ist auch eine – allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt erhältliche – Variante in Weiß zusätzlich zur schwarzen Standardversion.

Der Momentum True Wireless 2 kommt mit einer per App anpassbaren Touch-Steuerung, bietet in Verbindung mit der ANC-Funktion einen Transparentmodus und verfügt über eine „Smart-Pause-Funktion“, bei der wie wir es von den AirPods kennen die Audiowiedergabe automatisch gestoppt wird, wenn die Ohrhörer entfernt werden, und fortgesetzt wird, wenn sie wieder in das Ohr eingesetzt werden.

Die Preisempfehlung für die Sennheiser Momentum True Wireless 2 ist mit 299 Euro identisch mit dem Vorgängermodell. Somit seid ihr gut beraten, bei Interesse noch bis zur Markteinführung der neuen Version im kommenden Monat zu warten.

Produktvideo zum Vorgängermodell