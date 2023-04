Selbstauslöser-App Lens Buddy jetzt mit Apple-Watch-Unterstützung

Die in Lens Buddy integrierte Mediathek bietet hilfreiche Unterstützung beim Vorsortieren an. Man kann gezielt nach Fotos suchen, auf denen man die Augen geschlossen hat und die Auswahl mithilfe von Daumen hoch und Daumen runter verfeinern.

Fassen wir nochmal kurz den grundsätzlichen Funktionsumfang zusammen. Die App präsentiert sich als Freihand-Kamera für Selfies oder Gruppenfotos, bietet anders als der standardmäßig in Apples Kamera-App integrierte Selbstauslöser aber eine Vielzahl zusätzlicher Funktionen und Verbesserungen. So kann man bei Lens Buddy nicht nur eigene Vorgaben für die Anzahl der aufzunehmenden Bilder und die Zeitintervalle zwischen den Schnappschüssen machen, sondern diese im Anschluss auch erstmal separat verwalten, um nicht die Standard-Fotos-App des iPhone mit unzähligen Aufnahmen zu fluten.

Es ist noch gar nicht so lange her, seit wir zuletzt auf die Kamera-App Lens Buddy aufmerksam gemacht haben. Mittlerweile hat sich hier aber schon wieder eine Menge getan, unter anderem hat der Entwickler die App unter anderem um einen Fernauslöser für die Apple Watch erweitert.

