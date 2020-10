Scribblet zeichnet Widgets: In drei Größen mit App, Pencil und Fingern

„Wofür soll ich das brauchen?“ ist keine Frage, mit der man sich der neu veröffentlichte Widget-Applikation Scribblet nähern sollte. Vielmehr sollte Scribblet selbst als Antwort betrachtet werden. Als Antwort auf fragende Anwender, die wissen wollten, wie sich selbstgezeichnete Werke, kleine Skizzen und Strichzeichnungen in ein Widget verpacken lassen.

Genau diesen Job übernimmt die von Becky Hansmeyer veröffentlichte Applikation für iPhone und iPad, die vor allem auf Apples Tablet zu glänzen weiß, da hier nicht nur mit den eigenen zehn Fingern sondern auch mit dem Apple Pencil gezeichnet werden kann.

Das Zeichnen selbst wird in Scribblet über die Standard-Zeichenwerkzeuge des iOS-Betriebsystems erledigt – hier lässt sich entsprechend auch das neue Farbauswahl-Werkzeug nutzen. Allerdings muss noch vor dem ersten Strich gewählt werden, ob die kreative Sitzung jetzt eine kleines, ein mittelgroßes oder ein XL-Widget erstellen soll.

Wer für seine Zeichnungen zusätzliche Hintergründe benötigt beziehungsweise diese als Ausgangspunkt für eigene Zeichnungen importieren möchte, muss den 2,29 Euro teuren In-App-Kauf der Scribblet-App tätigen, der die ansonsten kostenfrei nutzbare Anwendung um eben jene Funktion erweitert.

Hintergrund-Infos der Entwicklerin

Wer sich für das Zustandekommen der Scribblet-App interessiert, liest den Blog-Eintrag „Meet Scribblet“, den Becky Hansmeyer auf ihrer privaten Webseite veröffentlicht hat. Die Programmiererin erklärt hier was es mit dem Icon auf sich hat und wie die In-App-Käufe realisiert wurden.

Die Scribblet-App sollte niemand laden, der sich nicht ohnehin schon gefragt hat, wie eigene Zeichnungen am elegantesten als Widget für iOS 14 ausgegeben werden. Solltet ihr allerdings genau hier schon mal gegrübelt haben, dann habt ihr jetzt eure Antwort. Und überhaupt, manchmal braucht es ja auch gar keine Gründe: „Scribblet is FREE. “So what’s it good for?” you might ask. Having fun, of course!“