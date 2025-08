Schlaue Siri kommt 2026: Die kleinen Details aus Apples Quartalszahlen

Im Anschluss an die Vorstellung der aktuellen Quartalszahlen hat Apple im Analystengespräch noch mal seinen klaren Fokus auf generative KI betont. Apple-Chef Tim Cook stellte im sogenannten Earnings Call mit Marktbeobachtern und Anlegern klar, dass künstliche Intelligenz künftig eine zentrale Rolle für das Unternehmen spielt. Man sehe KI als eine der bedeutendsten Technologien unserer Zeit.

Apple wolle diese Technologie nicht nur für Einzelanwendungen nutzen, sondern tief in seine Plattformen, Geräte und internen Abläufe integrieren. Bereits jetzt bietet Apple Intelligence mehr als 20 Funktionen auf aktuellen Geräten mit Apple-Prozessoren an.

Laut Cook investiert Apple inzwischen deutlich stärker in KI, was sich auch in den langfristigen Ausgaben und Infrastrukturplänen widerspiegelt. Dazu gehört ein vierjähriges Investitionsprogramm im Umfang von 500 Milliarden US-Dollar, das unter anderem den Ausbau eigener Chip-Fertigung umfasst. Der nächste große Schritt ist für das kommende Jahr geplant: Dann soll eine überarbeitete Version der Sprachassistenz Siri erscheinen, die deutlich stärker auf personalisierte KI setzt. Die neue Siri wird ebenfalls Teil von Apple Intelligence sein und plattformübergreifend verfügbar gemacht werden.

Die interessanten Details aus Apples Quartalszahlen

Meilenstein: 3 Milliarden iPhones seit 2007 ausgeliefert

3 Milliarden iPhones seit 2007 ausgeliefert Installed Base: Allzeithoch für alle Produktkategorien in allen Regionen

Allzeithoch für alle Produktkategorien in allen Regionen Nachgefragte Macs: MacBook Air M4, Mac Studio, Mac Mini

MacBook Air M4, Mac Studio, Mac Mini iPad: Über die Hälfte der Käufer waren Neukunden

Über die Hälfte der Käufer waren Neukunden Aktive Apple-Geräte: neue Rekordhöhe, auch bei iPhone, Mac, iPad, Watch

neue Rekordhöhe, auch bei iPhone, Mac, iPad, Watch Services: Über 1 Milliarde bezahlte Abos (Plattform-übergreifend)

Über 1 Milliarde bezahlte Abos (Plattform-übergreifend) Internationales Geschäft: Rekordumsätze in über zwei Dutzend Ländern

Rekordumsätze in über zwei Dutzend Ländern Personal Intelligence: Siri mit Apple Intelligence soll 2026 starten

Gerätebasis auf neuem Höchststand

Apple meldet ein Allzeithoch bei der Zahl aktiver Geräte. Über alle Produktkategorien hinweg sei die sogenannte „Installed Base“ gewachsen, wobei sich besonders viele Nutzerinnen und Nutzer für ein Upgrade entschieden hätten. Beim Mac verzeichnete das Unternehmen ein starkes Wachstum, vor allem durch das neue MacBook Air mit M4-Chip. In China war das Gerät laut Apple das meistverkaufte Notebook des Quartals.

Auch das iPhone bleibt ein zentraler Wachstumstreiber: Insgesamt wurden seit der Einführung im Jahr 2007 rund drei Milliarden Geräte ausgeliefert! Im aktuellen Quartal lagen die meistverkauften Smartphones in China allesamt im iPhone-Portfolio. Besonders stark fiel das Wachstum in Indien, Südostasien, dem Mittleren Osten und Brasilien aus. Auch in den USA verzeichnete Apple ein hohes Interesse, nicht zuletzt durch vorgezogene Käufe im April.

Die Zahl der Neukunden blieb hoch, insbesondere bei iPads und der Apple Watch. Hier registrierte Apple einen Zuwachs an Erstanwendern von über 50 Prozent.