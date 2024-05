Schiffsverkehr in Echtzeit: MyShipTracking in neuem Design

Wir fahren wahnsinnig oft mit der Fähre. Nach Schweden, nach Dänemark, nach Norwegen. Je nach Dauer der Überfahrt und Fährentyp muss man hier in der Regel 120 bis 30 Minuten vor Abfahrt am Hafen landen und wartet dann, umgeben von hungrigen Möwen, auf das Eintreffen der Passagierschiffe.

Schiffe und Fähren im Blick

Die Wartezeit nutzen wir dann fast immer, um einen Blick in die beiden Applikationen MyShipTracking und MarineTraffic zu werfen. Grundsätzlich kostenlos nutzbar, liefern die Schiff-Tracker Hintergrundinformationen zum Geschehen auf dem Wasser, informieren über Schiffstypen, Namen, Reiseziele, Geschwindigkeit und die Flagge, unter der das Schiff in See gestochen ist.

Die deutlich weniger umfangreiche Anwendung MyShipTracking freut sich aktuell über das Update auf Version 2.0, das mit einem großen Redesign der Anwendung einhergegangen ist und euch ruhig zum Download der kostenfreien App motivieren kann.

MyShipTracking macht in Version 2.0 einen deutlich moderneren Eindruck und bietet eine neue, sortierte Werkzeugleiste an, die den schnellen Zugriff auf Funktionen wie die 3D-Ansicht, die Ebenenauswahl und das Maßwerkzeug ermöglicht.

Wurden einzelne Schiffe ausgewählt, können in der Anwendung Detailinformationen wie Fotos und die zuletzt angefahrenen Häfen eingesehen werden, zudem haben Anwender die Möglichkeit, Fähren, Containerschiffe, Tanker und spezialisierte Arbeitsboote den eigenen Favoriten hinzuzufügen. Dafür ist jedoch ein Nutzerkonto bei den Machern nötig.

Lange Rede, kurzer Sinn: Auch wenn ihr mittig in Deutschland wohnen solltet, können wir euch die Installation der Schiff-Tracking-Anwendung empfehlen. Sobald ihr das nächste Mal in der Nähe internationaler Gewässer seid, bietet diese nicht nur eine einfache und bequeme Möglichkeit, sich am Pier die Zeit zu vertreiben, es macht auch wirklich Spaß, herauszufinden, an welchen Schiffen man gerade vorbeifährt, ob es sich bei dem Punkt am Horizont um ein Segelboot oder einen Öltanker handelt und während des Wartens auf die Fähre nachschauen zu können, wo sich diese gerade befindet.