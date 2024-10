Scenic 4 startet: Routenplaner, Tracker, Radarwarner, Offline-Karten

Zum Monatswechsel ist die Navigations-App Scenic heute in Version 4.0 erschienen und liefert mit dem großen Update zahlreiche neue Funktionen, Anpassungen und Verbesserungen aus, die vor allem durch einen Wechsel des Kartenmaterials möglich wurden. Zukünftig kommen nicht mehr die Straßenkarten von HERE Maps, sondern die freien Straßenkarten der OpenStreetMaps zum Einsatz.

CarPlay und Co. verzögern sich

Neben einer überarbeiteten Benutzeroberfläche wird Scenic 4 globale Kartenabdeckung und detailliertere Kartendarstellungen bieten. Auch der beliebte „Power Planner“ wird verbessert, um spontane Routenänderungen während der Fahrt zu ermöglichen.

Scenic 4 wird weiterhin alle Funktionen von Scenic 3 bieten, ergänzt durch neue Features. Auch die Vollintegration für Apple CarPlay wird im Oktober oder November verfügbar sein.

Einige Funktionen wie die Blitzerwarnungen, die Anpassung des Kartenstils und Echtzeitinformationen zu Straßensperrungen werden jedoch erst im Frühjahr 2025 vollständig integriert sein – die Entwickler planen die Bereitstellung bis spätestens März.

Technische Änderungen und Datenübernahme

Beim Umstieg auf Scenic 4 müssen die bisher verwendeten Offline-Karten neu heruntergeladen werden, da die alten Daten des vorherigen Anbieters nicht mehr unterstützt werden. Die neuen Offline-Karten sind detaillierter, nehmen jedoch mehr Speicherplatz in Anspruch. Nutzer werden daher dazu angehalten, nur die Regionen herunterzuladen, die sie regelmäßig benötigen.

Die in Scenic 3 gespeicherten Routen, Fahrten, POIs und Fahrzeuge bleiben erhalten, allerdings kann es aufgrund des neuen Routingsystems zu Abweichungen bei bestehenden Routen kommen. Es wird empfohlen, diese vor der Nutzung in Scenic 4 zu überprüfen. Auch der 3D-Modus wird in der neuen Version zunächst nicht verfügbar sein, soll jedoch nachgereicht werden, sobald der Kartenanbieter diese Funktion unterstützt.

Scenic 4 erfordert mindestens iOS 16.4. Nutzer, die ein laufendes Premium-Abo besitzen, behalten dieses auch nach dem Update. Es wird keine Preiserhöhung geben. Und: Wer die “Premium Forever”-Version besitzt, behält diese dauerhaft. Neue “Premium Forever”-Käufe können jedoch nicht mehr abgeschlossen werden. Darüber, welche Funktionen das Premium-Abo freischaltet, informiert diese Übersicht.