Scanner Pro: Digitaler Radiergummi erleichtert Bildbearbeitung

Nutzer der kostenlosen Version der App beißen mit Blick auf die Neuerung allerdings in den sauren Apfel. Die Funktionserweiterung steht ausschließlich Pro-Nutzern zur Verfügung. Dazu zählen bestehende Käufer der Vollversion sowie Abonnenten von Scanner Pro Plus – die Entwickler haben vor geraumer Zeit auf ein Freemium-Modell mit Abo-Option zum Jahrespreis von 21,99 Euro umgestellt.

Insert

You are going to send email to