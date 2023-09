Saunaführer-Apps: Zwei Anbieter streiten sich um die Nutzerdaten

Registrierte Nutzer des Angebots wurden unlängst per E-Mail darüber informiert, dass sie die Gutscheine künftig nur noch über eine neue App namens „Sauna-Guide“ einlösen können. Es sei nötig gewesen, auf eine neue technische Basis zu setzen, um das Angebot auch in Zukunft aufrecht erhalten zu können. Mit dem Wechsel der App verbunden sollten die Kunden einen kostenlosen Gutschein erhalten. Allerdings hinterlassen die Bewertungen des Sauna-Guide im App Store den Eindruck, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht.

Am Wochenende hat uns ein Leser auf den „Saunaführer-Betrug“ aufmerksam gemacht: Eine App, die es plötzlich in zwei sehr ähnlichen Ausführungen gibt und deren „Neuauflage“ angeblich widerrechtlich Daten des Originals übernommen hat und ungültige Gutscheine verkauft.

