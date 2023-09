Apple in der Zwickmühle: Kinderschützer fordern Fotoscans

Neuenschwander hat in diesem Zusammenhang auch auf das zum Teil schon von staatlicher Seite ausgesprochene Verlangen nach einer Möglichkeit zur Durchsuchung von verschlüsselten Messaging-Systemen nach bestimmten Inhalten angespielt. Einen solchen Wunsch nach einer Hintertür hat hier zuletzt allem voran die britische Regierung zum Ausdruck gebracht. Die Anbieter von Chat-Systemen haben entsprechende Gesetzesentwürfe vor Augen bereits damit gedroht, sich komplett aus Großbritannien zurückzuziehen. Apple scheint in dieser Hinsicht inzwischen ebenfalls zu keinen Kompromissen mehr bereit.

In der Folge muss der bei Apple für den Bereich Datenschutz verantwortliche Manager Erik Neuenschwander nun das Umdenken seines Unternehmens mit genau jeden Argumenten rechtfertigen, die Apple selbst im Anschluss an seine ursprüngliche Ankündigung von hochrangigen Datenschützern bis hin zu Edward Snowden zu hören bekam. Das Magazin Wired zitiert Neuenschwander mit den Worten, dass das Scannen nach einer bestimmten Art von Inhalten grundsätzlich die Türen für eine Massenüberwachung öffnen könne.

Vor zwei Jahren wollte Apple automatische Scans der Fotosammlungen seiner Kunden einführen, um die Verbreitung und Speicherung von Kinderpornografie zu verhindern. Während uns das Unternehmen damals noch erklärt hat, dass man die Maßnahmen so konzipieren wolle, dass sie verlässlich und sicher gegen Missbrauch integriert werden können, muss Apple nun in genau entgegengesetzter Richtung argumentieren. Das Scannen der privat gespeicherten iCloud-Daten würde neue Bedrohungsvektoren schaffen und könne nicht absehbare Konsequenzen mit sich führen.

