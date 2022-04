Saugroboter-Highlight: Roborock S7 im Blitzangebot

Noch besser ist von Roborock aktuell eigentlich nur noch der mit einer zusätzlichen Kamera ausgerüstete Roborock S7 MaxV , dieser kostet aber auch gleich wieder 756 Euro, beziehungsweise 994 Euro als Roborock S7 MaxV Plus in Kombination mit der Absaugstation.

Der Roborock S7 profitiert wie nahezu alle Roborock-Modelle von einem der besten Navigations-Systeme am Markt, saugt kräftig und wisch mit einem vibrierenden feuchten Tuch auf Wunsch aktiv hinter sich her.

Die Roborock S7 Absaugstation ist nicht im Lieferumfang des Roborock S7 inkludiert und kostet zusätzlich 299 Euro . Das Ladedock entleert den Saugroboter nach getaner Arbeit per Zyklon in einen Auffangbehälter, der seinerseits nur noch über dem Mülleimer ausgeleert werden muss.

