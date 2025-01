Satte Leistung: Wandladegerät und Powerbank neu von Anker

Anker startet mit neuem Ladezubehör für Mobilgeräte ins neue Jahr. Neben einer Powerbank mit 165 Watt und 25.000 mAh hat der Hersteller auch ein neues Wandladegerät mit 140 Watt im Programm. Beide Neuvorstellungen sind zur Einführung mit 15 Prozent Preisnachlass erhältlich. Die Aktion läuft sowohl beim Kauf über die Anker-Webseite als auch über Amazon.de.

Leistungsfähiges Netzteil für die Steckdose

Das neue Wandladegerät von Anker ist mit einem klappbaren Stecker ausgestattet und fällt durch die ungewöhnliche Platzierung der USB-Anschlüsse auf. Die seitliche Anordnung sorgt nicht nur dafür, dass sich das Zubehör wie im Bild unten besser mit Tischsteckdosen verwenden lässt. Auch beim Einsatz in einer Wandsteckdose stehen eingesteckte Kabel nicht in Richtung Raummitte ab, sondern können nach oben oder unten geleitet werden, wobei das in die Stirnseite integrierte Display hier je nach Verwendung auch mal auf dem Kopf steht.

Die 140 Watt Gesamtleistung verteilen sich auf die angeschlossenen Geräte. Hierfür stehen zwei USB-C-Anschlüsse mit jeweils bis zu 140 Watt, ein USB-C-Anschluss mit maximal 40 Watt und ein USB-A-Anschluss mit bis zu 33 Watt Leistungsabgabe zur Verfügung.

Im Lieferumfang ist ein 1,5 Meter langes USB-C-Kabel enthalten. Der reguläre Preis liegt bei 89,99 Euro und im Rahmen der Einführungsaktion bezahlt man vorübergehend nur 76,49 Euro. Achtet hierfür auf die bei Anker und Amazon angezeigten Aktionsgutscheine.

25.000 mAh Powerpaket für unterwegs

Die neue Powerbank mit 25.000 mAh wird von Anker als „Laptop-Powerbank“ vermarktet, kann aber natürlich ebenso auch beliebige andere Geräte mit Strom versorgen. Hierfür stehen zusätzlich zu jeweils einer Buchse für USB-A und USB-C zwei integrierte USB-C-Ladekabel zur Verfügung.

Das kürzere Kabel mit 30 Zentimetern Länge kann zugleich auch als Trageschlaufe verwendet werden. Zudem ist ein fest mit dem Akku verbundenes, aufrollbares Kabel mit 69 Zentimetern Länge integriert. Die maximale Ladeleistung über USB-C beträgt 100 Watt, während über USB-A bis zu 33 Watt möglich sind. Insgesamt beliefert der Akku verbundene Geräte mit bis zu 165 Watt.

Der reguläre Preis für die neue Powerbank liegt bei 99,99 Euro. Im Rahmen der zeitlich befristeten Einführungsaktion bekommt man den Akku bei Anker und Amazon vorübergehend für 84,99 Euro.