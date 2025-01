iPhone 15 jetzt auch generalüberholt bei Apple erhältlich

Apple bietet das iPhone 15 jetzt auch generalüberholt in Deutschland an. Das im September 2023 vorgestellte Vorgängermodell zur aktuellen iPhone-Serie ist derzeit in zwei verschiedenen Varianten im Apple Refurb Store erhältlich. Mit 128 GB Speicher verlangt Apple 719 Euro anstelle des offiziellen Neupreises von 849 Euro. Die Version mit 256 GB Speicher ist für 829 Euro statt 979 Euro erhältlich.

Das iPhone 15 zeigt sich damit deutlich früher im Apple Refurb Store, als dies sonst bei den Vorgängergenerationen der aktuellen iPhone-Modelle der Fall ist. Normalerweise sind die Geräte erst ab dem späten Frühjahr auch generalüberholt bei Apple erhältlich. Wir haben bereits zum Jahreswechsel darauf hingewiesen, dass hier in den Ländern der Europäischen Union eine Ausnahme zu erwarten ist. Die zuvor hier erhältlichen iPhone-Modelle der Generationen 13 und 14 werden hier seit Inkraftreten der USB-C-Verordnung nicht mehr verkauft, weil sie noch auf Lightning als Ladeanschluss setzen.

Außerhalb der EU hält Apple am gewohnten Ablaufplan fest. So findet sich das iPhone 15 beispielsweise in den USA oder Großbritannien nicht im Apple Refurb Store. In diesen Ländern werden weiterhin nur die verschiedenen Modelle des iPhone 13 und des iPhone 14 generalüberholt von Apple angeboten.

Akku und Gehäuse stets neu

Die im Apple Refurb Store erworbenen Geräte sollen sich laut Apple nicht von einem Neugerät unterscheiden lassen. Apple stattet die dort angegebenen iPhones mit neuen Batterien und einem neuen Gehäuse aus. Zudem erhält man beim Kauf ein Jahr Garantie.

USB-C-Regelung auch in der Schweiz

Die Schweiz hat sich der EU-Regelung übrigens angeschlossen und setzt USB-C ebenfalls zwingend als Ladeanschluss für Mobiltelefone und weitere Geräte wie Tablets, Digitalkameras, Laptops, Kopfhörer oder E-Reader voraus. Dementsprechend hat Apple auch in unserem Nachbarland den Verkauf der älteren Geräte mit Lightning-Anschluss eingestellt und den Vertrieb des iPhone 15 über den hauseigenen Refurb-Store gestartet.