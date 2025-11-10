Satellitenkommunikation neues Fokusthema bei Apple

Vor drei Jahren hat Apple damit begonnen, neue iPhone-Modelle mit Funktionen zur Satellitenkommunikation auszustatten. Beim iPhone 14 hat sich dies zunächst auf die Möglichkeit beschränkt, in Notfällen auch dann noch Hilfe rufen zu können, wenn gewöhnliche Mobilfunknetze nicht verfügbar waren. Inzwischen können Nutzer Textnachrichten über Satellit senden oder ihren Standort auf diesem Weg teilen.

Spätestens seit Apple in diesem Jahr die Apple Watch Ultra mit der Möglichkeit zur Satellitenkommunikation ausgestattet hat, ist klar, dass das Unternehmen diese Funktion nicht nur als plakatives Zusatzfeature von iPhones sieht, sondern neben der Gerätekompatibilität auch den auf diesem Weg gebotenen Funktionsumfang stetig erweitern wird.

Das Magazin Bloomberg will hier schon etwas mehr wissen und berichtet davon, dass sich bei Apple eine Satellite Connectivity Group (abgekürzt SCG) mit den Möglichkeiten befasst, die sich hier für die Zukunft bieten. Offen bleibt jedoch, ob Apple die Zusammenarbeit mit bestehenden Partnern vertieft oder langfristig selbst als Anbieter auftritt.

Satellitenkommunikation soll alltagstauglicher werden

Unabhängig von solch grundsätzlichen Entscheidungen arbeitet Apple dem Bericht zufolge derzeit an mehreren Erweiterungen für die Satellitenkommunikation seiner Geräte. Dazu gehört offenbar auch ein neues Framework, das es Entwicklern ermöglichen soll, Satellitenfunktionen direkt in ihre Apps einzubetten. In welchem Umfang die Integration solcher Zusatzfunktionen in Drittanbieter-Apps nach Apples Plänen in Zukunft möglich ist, bleibt allerdings offen.

Parallel prüft Apple offenbar, die Satellitenanbindung in Apple Maps zu integrieren. Nutzer könnten dann auch ohne Mobilfunk- oder WLAN-Verbindung navigieren. Darüber hinaus sei Apple auch damit befasst, die Messaging-Funktionen über Satellit auszubauen, sodass künftig nicht nur kurze Textnachrichten, sondern auch Fotos übertragen werden können.

Ein weiterer Schwerpunkt betrifft dem Bericht zufolge die Alltagstauglichkeit der Satellitenverbindung. Bislang ist für eine Verbindung ein freier Blick zum Himmel erforderlich. Künftig sollen iPhones aber auch dann verbunden bleiben, wenn sie sich in einer Tasche, im Auto oder sogar in Innenräumen befinden. In der Branche wird dieser Ansatz als „natural usage“ bezeichnet.

Auf Hardware-Ebene bereite Apple zudem die Unterstützung von 5G NTN für kommende iPhone-Modelle vor. Auf dieser Basis können Mobilfunknetze Satelliten als Ergänzung nutzen, um die Netzabdeckung in schwierigen Regionen zu verbessern.