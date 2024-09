Satelliten-SOS: Garmin bringt neuen inReach Messenger Plus

Zwei Jahre nach dem Debüt des inReach Messenger hat Garmin jetzt den inReach Messenger Plus vorgestellt und bringt mit dem neuen Satelliten-Kommunikationsgerät eine Alternative zu Apples Nachrichten über Satellit an den Start, die auch außerhalb der USA verfügbar ist.

Der Garmin-Messenger soll eine Zwei-Wege-Kommunikation auch an abgelegenen Orten ermöglichen. Das robuste Gerät bietet neben Textnachrichten nun auch den Versand von Foto- und Sprachnachrichten über das Iridium-Satellitennetz und richtet sich an Menschen, die sich in Gebieten ohne Mobilfunknetz aufhalten.

Verbesserte Kommunikationsfunktionen

Der inReach Messenger Plus kann als eigenständiges Gerät genutzt oder mit dem iPhone verbunden werden. Über die Garmin Messenger App lassen sich Nachrichten versenden, wobei das Gerät automatisch auf Satellitenkommunikation umschaltet, wenn keine Mobilfunk- oder WLAN-Verbindung verfügbar ist. Neben Textnachrichten können Fotos und Sprachnachrichten übermittelt werden. Neu ist auch die Möglichkeit, Gruppenchats zu führen und Emojis zu verwenden.

Das Gerät verfügt über eine SOS-Funktion, die im Notfall einen interaktiven Notruf an Garmin Response sendet, ein rund um die Uhr besetztes Notfall-Koordinationszentrum. Neu ist, dass über die SOS-Funktion nicht nur Text-, sondern auch Foto- und Sprachnachrichten übermittelt werden können, um die Einsatzkräfte vor Ort besser zu informieren.

Navigation und robuste Bauweise

Neben der Kommunikation bietet der inReach Messenger Plus auch erweiterte Navigationsfunktionen. In Verbindung mit der Garmin Explore App können Nutzer Routen planen, aktuelle Tracks einsehen und Informationen zur Entfernung zum Ziel abrufen. Zudem lassen sich aktuelle Wetterdaten auf das Gerät laden.

Das Gerät ist kompakt, wiegt etwa 100 Gramm und ist nach IPX7 wasserdicht. Der Akku soll bis zu 600 Stunden halten und kann zudem als Powerbank für Smartphones genutzt werden.

Unterschiede zum Vorgängermodell:

Neu: Versand und Empfang von Foto- und Sprachnachrichten

Erweiterte SOS-Funktion mit Foto- und Sprachnachrichten

Verbesserte Gruppenkommunikation und Emoji-Support

Längere Akkulaufzeit und Powerbank-Funktion

Der inReach Messenger Plus ist ab sofort für 499,99 Euro erhältlich. Ein Satelliten-Tarif (ab 17,99 Euro monatlich) ist zum Betrieb erforderlich.