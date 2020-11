Satechi: Dreifach-Qi-Matte und Ladegeräte für Apple Watch und AirPods günstig

Der Zubehörhersteller Satechi bietet heute ausgewähltes Qi-Zubehör zu deutlich reduzierten Preisen an. Darunter auch seine regulär 120 Euro teure Dreifach-Ladematte „Trio“. Hier spart man beim aktuellen Endpreis von 63 Euro fast die Hälfte.

Das Trio-Ladepad von Satechi erlaubt das gleichzeitige Aufladen von iPhone, Apple Watch und Apples AirPods mit kabellosem Ladecase. Satechi hat sich bei der Konstruktion des Ganzen für das klassische Modell entschieden, jedes Gerät hat also seinen festen Platz auf der Ladefläche. Die Ablagefläche für die AirPods-Hülle ist dabei leicht vertieft und ein magnetischer Ladepuck für die Apple Watch ist bereits integriert. Bemerkenswert ist hier dass dieser so aufgestellt werden kann, dass die Apple Watch im Nachtmodus geladen wird. Integrierte LED-Leuchten informieren über den Ladevorgang auf den einzelnen Stationen, für die Stromversorgung ist ein 24-Watt-Netzteil im Lieferumfang enthalten.

Der reguläre Preis für das Dreifach-Ladegerät liegt wie gesagt bei 119 Euro, aktuell bietet Satechi das Gerät über Amazon für 62,99 Euro als Tagesangebot an.

Kompakte USB-C-Ladegeräte für Apple Watch und AirPods

Ebenfalls heute günstiger ist das Satechi USB-C-Ladegerät für die Apple Watch. Wir haben den kleinen Magnetadapter bei seinem Erscheinen bereits ausprobiert. Das extrem kompakte Zubehör kommt ohne Kabel und kann direkt per USB-C mit einem Notebook oder einer sonstigen passenden Stromquelle verbunden werden. Hier lautet der offizielle Herstellerpreis 44,99 Euro, im Rahmen der heutigen Sonderaktion ist das Apple-Watch-Ladegerät für 29,99 Euro erhältlich.

Drittes Zubehör im Bunde ist die AirPods-Ladestation des Herstellers, die ähnlich wie das Apple-Watch-Ladegerät über USB-C direkt an ein Notebook oder auch iPad Pro angeschlossen werden kann. Eine Qi-kompatible AirPods-Hülle wird in die Ladeschale eingelegt. Anders als beim Apple-Watch-Ladegerät gibt es hier allerdings keine Magnetfunktion, sodass sich das Zubehör nur waagerecht und somit auch nicht mit allen Wandladegeräten verwenden lässt. Statt regulär 29,99 Euro fallen im Rahmen der Sonderaktion hier heute 19,99 Euro an.