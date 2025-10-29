Galaxy Z Trifold
Samsung präsentiert Smartphone mit dreifach faltbarem Display
Während Apple seine Nutzer (vermutlich begründet) noch im Unklaren darüber lässt, ob wir irgendwann tatsächlich auch ein faltbares iPhone sehen werden, klettert Samsung auf der „Wohin führt das alles“-Leiter eine Stufe weiter. Der südkoreanische Apple-Konkurrent hat auf einer Fachmesse ein neues Smartphone mit dreifach faltbarem Display angekündigt.
Das Onlinemagazin Korea Economic Daily präsentiert erste Details. Demnach handelt es sich bei dem Gerät, das voraussichtlich den Namen „Galaxy Z Trifold“ tragen wird, um ein Smartphone, das sich zweimal falten lässt und im aufgeklappten Zustand die Fläche eines etwa zehn Zoll großen Tablets erreicht.
Bilder: Korea Economic Daily
Samsung hat die Produktneuheit dem Bericht zufolge im Rahmen der Fachveranstaltung K-Tech Showcase in einer Vitrine präsentiert. Das Gerät verfügt offenbar über ein doppelt nach innen klappbares Scharnier. Im vollständig geöffneten Zustand soll es ähnlich dünn sein wie Samsungs aktuelles Fold-Modell, zusammengeklappt aber zwischen 1,2 und 1,5 Zentimetern messen.
Laut dem Bericht waren die für faltbare Displays typischen Faltkanten bei dem Samsung-Prototyp kaum sichtbar. Zudem werden nicht näher benannte Quellen zitiert, denen zufolge sich in jedem der drei Displaysegmente eine eigene Batteriezelle befindet, was die Akkulaufzeit des Geräts merklich verlängern dürfte.
名前は Galaxy Z TriFold？Galaxy G Fold？
Galaxyの3つ折り、APECで展示されてるのね
このCG映像によれば、やはり、2つの折り目は両方内向きか！
だとすれば、まだ強度は安心なのかなぁ
早く使ってみたい…！！(手に入れられるのか…！？pic.twitter.com/d1kP4sTE0j
Huawei war Vorreiter in diesem Segment
Mit dem Trifold tritt Samsung in direkte Konkurrenz zu Huawei, dessen dreifach faltbares „Mate XT“ bereits im vergangenen Jahr vorgestellt wurde, allerdings sehr anfällig gewesen sein soll. Samsung habe seine Klapptechnik seit dem Galaxy Z Fold7 weiterentwickelt und bereitet nach Einschätzung von Branchenkennern den Produktionsstart des neuen Modells für die kommenden Wochen vor. Allerdings liege der Fokus des Konzerns weniger auf kurzfristigen Verkaufszahlen als auf der Festigung seiner Position im Bereich flexibler Displays..
Das Gerät dürfte zunächst in Südkorea und China erscheinen. Der Preis wird dem Bericht zufolge auf umgerechnet etwa 2.780 Euro geschätzt.
Tolles Konzept, aber solange das Innere Display vom Fingenagel verkratzt, macht das für mich keinen Sinn.
Sinn wird nicht gemacht. Aber das nur am Rande.
Umgangssprachlich passt das schon. Aus dem englischen entlehnt: makes sense…
Klar wäre „ergibt Sinn“ schöner
ich fände es schon gut, wenn man weiß, was man da eigentlich sagt. Egal ob Sprichwörter oder Redewendungen. Deshalb mag ich Klugscheißer, vor allem dann wenn deren Verbesserungen tatsächlich Sinn ergeben.
Klugscheißer mag niemand. Ugs. Lässt sich nicht diktieren. Kthxbye
Echtes Schnäppchen.
Solange sie es nicht einmal schaffen *einen* beständigen Faltmechanismus auf die Reihe zu bringen, sollte es irrelevant sein.
Wie kommst Du drauf ?!
Hier ist ein ZFold 4 im Einsatz bei der Tochter – seit dem ersten Tag vollkommen problemlos.
Ich hatte ein 9 Pro Fold von Google, und jetzt das 10 Pro Fold – auch ohne jegliche Probleme.
Eher dreilagig durch zweifaches falten in meinen augen
die dritten Faltung übernimmt dann JerryRigEverything ;)
+ 1 – es ist zweimal gefaltet und dadurch dreilagig
Noch ne dumme Falte mehr die man sieht und fühlt, nein danke, eine ist schon zuviel…
Ist wie beim Falk-Plan :-)
… für den man idR noch einen Falt-Kurs belegen musste xD
Es wird langsam Zeit für rollbare Displays – früher war man froh, von den Buchrollen endlich weggekommen zu sein und heute gehts es wieder „back to the roots“.
Zumindest als TV gibt’s sowas.
OLED65R19LA von LG
Aber wie dick soll das werden wenn es gerollt ist?
Ist doch nur zweifach gefaltet?!
+ 1
Ist ja auch kein Breitschwert :)
Mann kan über Sinn und Unsinn streiten……aber sowas nennt man „Innovativ“. Hat man bei Apple in den letzten Jahren eher selten gebracht diesen Begriff ! Das Air war nach vielen Jahren wieder mal was besonderes – ansonsten nur altbekannter Aufguss seit Jahren.
Was soll den daran Innovativ sein? 4 mal falten ist es denn auch und 5 mal falten?
Der gute alte Stadtplan kommt irgendwann wieder – ich sag’s euch!
Zusammengeklappt ein dicker, schwerer Brocken. Und um schnell was zu checken muss es jedesmal entfaltet werden? Wo ist da der Vorteil?
Zielgruppe sehe ich nur bei Personen, die gerne ein iPad hätten, extrem viel unterwegs sind aber immer nur eine sehr kleine Handtasche dabei haben.
Wer braucht sowas?
Also ein Klapphandy lass ich mir ja noch gefallen aber dreifach ??????