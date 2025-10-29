iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 643 Artikel

Galaxy Z Trifold

Samsung präsentiert Smartphone mit dreifach faltbarem Display
Während Apple seine Nutzer (vermutlich begründet) noch im Unklaren darüber lässt, ob wir irgendwann tatsächlich auch ein faltbares iPhone sehen werden, klettert Samsung auf der „Wohin führt das alles“-Leiter eine Stufe weiter. Der südkoreanische Apple-Konkurrent hat auf einer Fachmesse ein neues Smartphone mit dreifach faltbarem Display angekündigt.

Das Onlinemagazin Korea Economic Daily präsentiert erste Details. Demnach handelt es sich bei dem Gerät, das voraussichtlich den Namen „Galaxy Z Trifold“ tragen wird, um ein Smartphone, das sich zweimal falten lässt und im aufgeklappten Zustand die Fläche eines etwa zehn Zoll großen Tablets erreicht.

Bilder: Korea Economic Daily

Samsung hat die Produktneuheit dem Bericht zufolge im Rahmen der Fachveranstaltung K-Tech Showcase in einer Vitrine präsentiert. Das Gerät verfügt offenbar über ein doppelt nach innen klappbares Scharnier. Im vollständig geöffneten Zustand soll es ähnlich dünn sein wie Samsungs aktuelles Fold-Modell, zusammengeklappt aber zwischen 1,2 und 1,5 Zentimetern messen.

Laut dem Bericht waren die für faltbare Displays typischen Faltkanten bei dem Samsung-Prototyp kaum sichtbar. Zudem werden nicht näher benannte Quellen zitiert, denen zufolge sich in jedem der drei Displaysegmente eine eigene Batteriezelle befindet, was die Akkulaufzeit des Geräts merklich verlängern dürfte.

Huawei war Vorreiter in diesem Segment

Mit dem Trifold tritt Samsung in direkte Konkurrenz zu Huawei, dessen dreifach faltbares „Mate XT“ bereits im vergangenen Jahr vorgestellt wurde, allerdings sehr anfällig gewesen sein soll. Samsung habe seine Klapptechnik seit dem Galaxy Z Fold7 weiterentwickelt und bereitet nach Einschätzung von Branchenkennern den Produktionsstart des neuen Modells für die kommenden Wochen vor. Allerdings liege der Fokus des Konzerns weniger auf kurzfristigen Verkaufszahlen als auf der Festigung seiner Position im Bereich flexibler Displays..

Das Gerät dürfte zunächst in Südkorea und China erscheinen. Der Preis wird dem Bericht zufolge auf umgerechnet etwa 2.780 Euro geschätzt.

29. Okt. 2025 um 18:22 Uhr von chris Fehler gefunden?


  • Tolles Konzept, aber solange das Innere Display vom Fingenagel verkratzt, macht das für mich keinen Sinn.

  • Solange sie es nicht einmal schaffen *einen* beständigen Faltmechanismus auf die Reihe zu bringen, sollte es irrelevant sein.

    • Wie kommst Du drauf ?!
      Hier ist ein ZFold 4 im Einsatz bei der Tochter – seit dem ersten Tag vollkommen problemlos.
      Ich hatte ein 9 Pro Fold von Google, und jetzt das 10 Pro Fold – auch ohne jegliche Probleme.

  • Noch ne dumme Falte mehr die man sieht und fühlt, nein danke, eine ist schon zuviel…

  • Constantin Opel

    Es wird langsam Zeit für rollbare Displays – früher war man froh, von den Buchrollen endlich weggekommen zu sein und heute gehts es wieder „back to the roots“.

  • Endlich haben wir eine irdische Dreifaltigkeit!

    Halleluja… ^^

  • Wie war das, ein Stück Papier kann man i.d.R. nur 7 mal falten. Ich weiß schon, es ist anders, fiel mir nur gerade so ein.

  • Mann kan über Sinn und Unsinn streiten……aber sowas nennt man „Innovativ“. Hat man bei Apple in den letzten Jahren eher selten gebracht diesen Begriff ! Das Air war nach vielen Jahren wieder mal was besonderes – ansonsten nur altbekannter Aufguss seit Jahren.

  • Der gute alte Stadtplan kommt irgendwann wieder – ich sag’s euch!

  • Zusammengeklappt ein dicker, schwerer Brocken. Und um schnell was zu checken muss es jedesmal entfaltet werden? Wo ist da der Vorteil?
    Zielgruppe sehe ich nur bei Personen, die gerne ein iPad hätten, extrem viel unterwegs sind aber immer nur eine sehr kleine Handtasche dabei haben.

  • Wer braucht sowas?
    Also ein Klapphandy lass ich mir ja noch gefallen aber dreifach ??????

