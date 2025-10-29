Samsung präsentiert Smartphone mit dreifach faltbarem Display

Während Apple seine Nutzer (vermutlich begründet) noch im Unklaren darüber lässt, ob wir irgendwann tatsächlich auch ein faltbares iPhone sehen werden, klettert Samsung auf der „Wohin führt das alles“-Leiter eine Stufe weiter. Der südkoreanische Apple-Konkurrent hat auf einer Fachmesse ein neues Smartphone mit dreifach faltbarem Display angekündigt.

Das Onlinemagazin Korea Economic Daily präsentiert erste Details. Demnach handelt es sich bei dem Gerät, das voraussichtlich den Namen „Galaxy Z Trifold“ tragen wird, um ein Smartphone, das sich zweimal falten lässt und im aufgeklappten Zustand die Fläche eines etwa zehn Zoll großen Tablets erreicht.

Bilder: Korea Economic Daily

Samsung hat die Produktneuheit dem Bericht zufolge im Rahmen der Fachveranstaltung K-Tech Showcase in einer Vitrine präsentiert. Das Gerät verfügt offenbar über ein doppelt nach innen klappbares Scharnier. Im vollständig geöffneten Zustand soll es ähnlich dünn sein wie Samsungs aktuelles Fold-Modell, zusammengeklappt aber zwischen 1,2 und 1,5 Zentimetern messen.

Laut dem Bericht waren die für faltbare Displays typischen Faltkanten bei dem Samsung-Prototyp kaum sichtbar. Zudem werden nicht näher benannte Quellen zitiert, denen zufolge sich in jedem der drei Displaysegmente eine eigene Batteriezelle befindet, was die Akkulaufzeit des Geräts merklich verlängern dürfte.

名前は Galaxy Z TriFold？Galaxy G Fold？

Galaxyの3つ折り、APECで展示されてるのね

このCG映像によれば、やはり、2つの折り目は両方内向きか！

だとすれば、まだ強度は安心なのかなぁ 早く使ってみたい…！！(手に入れられるのか…！？pic.twitter.com/d1kP4sTE0j — MATTU (@sunmattu) October 28, 2025

Huawei war Vorreiter in diesem Segment

Mit dem Trifold tritt Samsung in direkte Konkurrenz zu Huawei, dessen dreifach faltbares „Mate XT“ bereits im vergangenen Jahr vorgestellt wurde, allerdings sehr anfällig gewesen sein soll. Samsung habe seine Klapptechnik seit dem Galaxy Z Fold7 weiterentwickelt und bereitet nach Einschätzung von Branchenkennern den Produktionsstart des neuen Modells für die kommenden Wochen vor. Allerdings liege der Fokus des Konzerns weniger auf kurzfristigen Verkaufszahlen als auf der Festigung seiner Position im Bereich flexibler Displays..

Das Gerät dürfte zunächst in Südkorea und China erscheinen. Der Preis wird dem Bericht zufolge auf umgerechnet etwa 2.780 Euro geschätzt.