Homematic IP mit App-Verbesserungen und Thermostat-Infos

Der hinter dem Homematic-System stehende Hersteller eQ-3 hat die Homematic-P-App in Version 3.6.13 veröffentlicht. Das Update hat eine Reihe von Verbesserungen im Gepäck, die den Umgang mit vernetzten Geräten im Smarthome erleichtern sollen.

Individuelle Symbole und neue Automatisierungen

Zu den auffälligsten Neuerungen gehört die Möglichkeit, Schaltaktoren mit individuellen Symbolen zu versehen. So lassen sich Lampen, Steckdosen und Rollläden in der App leichter voneinander unterscheiden.

Darüber hinaus können Eingänge und Tasten von Schalt-, Dimm- und Rollladenaktoren nun in Automatisierungen eingebunden werden. Auch die Steuerung von Beschattungsgruppen wurde erweitert: Nutzer können in diesem Bereich nun feste Aufhellungs- und Abdunklungspositionen definieren und in Routinen einbinden.

Verbesserte Alexa-Anbindung

Eine überarbeitete Filterfunktion soll den Einsatz externer Dienste wie Amazon Alexa vereinfachen. Statt alle verbundenen Geräte gleichzeitig zu steuern, können nun gezielt bestimmte Geräte oder Gruppen ausgewählt werden, die über Sprachassistenten oder andere Zusatzdienste angesprochen werden.

Das Update auf die neueste App-Version wird ab heute an alle Nutzer von Homematic IP verteilt. Dem Anbieter zufolge handelt es sich um eine gestaffelte Freigabe, die über die nächsten Tage hinweg alle Nutzer erreichen soll.

Homematic IP: 7 verschiedene Heizkörperthermostate

Unabhängig vom aktuellen Update für die Homematic-IP-App hat eQ-3 auch ein Video veröffentlicht, das es unserer Meinung nach schon viel früher hätte geben müssen. Immerhin noch rechtzeitig zum Beginn der kalten Jahreszeit klärt der Hersteller über die Unterschiede bei seinen Heizkörperthermostaten auf.

Dieses Video hat absolut seine Berechtigung. Mittlerweile gibt es sieben verschiedene Heizkörperthermostate für das Smarthome-System, die jedes für sich unterschiedlich bedient und abgelesen werden wollen.