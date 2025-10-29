iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 640 Artikel

Bessere Optik und mehr Überblick

Homematic IP mit App-Verbesserungen und Thermostat-Infos
Der hinter dem Homematic-System stehende Hersteller eQ-3 hat die Homematic-P-App in Version 3.6.13 veröffentlicht. Das Update hat eine Reihe von Verbesserungen im Gepäck, die den Umgang mit vernetzten Geräten im Smarthome erleichtern sollen.

Individuelle Symbole und neue Automatisierungen

Zu den auffälligsten Neuerungen gehört die Möglichkeit, Schaltaktoren mit individuellen Symbolen zu versehen. So lassen sich Lampen, Steckdosen und Rollläden in der App leichter voneinander unterscheiden.

Darüber hinaus können Eingänge und Tasten von Schalt-, Dimm- und Rollladenaktoren nun in Automatisierungen eingebunden werden. Auch die Steuerung von Beschattungsgruppen wurde erweitert: Nutzer können in diesem Bereich nun feste Aufhellungs- und Abdunklungspositionen definieren und in Routinen einbinden.

Homematic Ip Screenshots

Verbesserte Alexa-Anbindung

Eine überarbeitete Filterfunktion soll den Einsatz externer Dienste wie Amazon Alexa vereinfachen. Statt alle verbundenen Geräte gleichzeitig zu steuern, können nun gezielt bestimmte Geräte oder Gruppen ausgewählt werden, die über Sprachassistenten oder andere Zusatzdienste angesprochen werden.

Das Update auf die neueste App-Version wird ab heute an alle Nutzer von Homematic IP verteilt. Dem Anbieter zufolge handelt es sich um eine gestaffelte Freigabe, die über die nächsten Tage hinweg alle Nutzer erreichen soll.

Homematic IP: 7 verschiedene Heizkörperthermostate

Unabhängig vom aktuellen Update für die Homematic-IP-App hat eQ-3 auch ein Video veröffentlicht, das es unserer Meinung nach schon viel früher hätte geben müssen. Immerhin noch rechtzeitig zum Beginn der kalten Jahreszeit klärt der Hersteller über die Unterschiede bei seinen Heizkörperthermostaten auf.

Dieses Video hat absolut seine Berechtigung. Mittlerweile gibt es sieben verschiedene Heizkörperthermostate für das Smarthome-System, die jedes für sich unterschiedlich bedient und abgelesen werden wollen.

29. Okt. 2025 um 16:36 Uhr


    • Gar nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit. Haben sie aber schon angekündigt. Homematic freut sich zwar, das IPV6 bei Matter genutzt wird und wollen „den Markt weiter beobachten“. Sie denken weiterhin das ihr Cloud-Gedöns überlegen ist xD Ich bin froh wenn wir bald umziehen und ich damit nichts mehr am Hut habe :)

  • Gibt es ein Thermostat, welches über Matter (bzw. kompatibel mit HomeKit ist) und keinen Hub benötigt? HomePods sind vorhanden…

