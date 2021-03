Samsung Pay jetzt auch direkt auf Galaxy Watches verfügbar

Samsung Pay lässt sich in Deutschland jetzt direkt auf verschiedenen Modellen der Galaxy Watch verwenden. Die damit verbundenen Details machen diese Meldung interessant: Samsung kooperiert mit der Solarisbank und Visa, um den Bezahldienst weitgehend unabhängig vom Modell des verwendeten Android-Handys und der vom Kunden genutzten Bank anzubieten.

Samsung Pay an sich ist bereits seit vergangenem Jahr in Deutschland verfügbar. Mit der nun erfolgten Bereitstellung auf den Samsung-Wearables Galaxy Watch3, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active und Galaxy Watch will der Hersteller die Verbreitung durch attraktivere Nutzungsoptionen erweitern. Die ohnehin wohl eher selten zu findende Kombination mit einem iPhone bleibt dabei zwar außen vor, doch lässt Samsung den Trägern der Uhr mit Blick auf das genutzte Android-Gerät viel Spielraum. Auch diverse Modelle anderer Android-Hersteller sind kompatibel, einzige Voraussetzung ist die Möglichkeit zur Konfiguration über die App „Samsung Pay“.

Samsung bewirbt das kontaktlose Bezahlen mit den hauseigenen Smart-Watches mit vergleichbaren Argumenten und Komfortfunktionen, wie wir sie von Apple Pay auf der Apple Watch kennen. So lässt sich der Bezahlmodus per Tastendruck aktivieren und solange die Uhr am Handgelenk sitzt, ist nur eine einmalige PIN-Eingabe erforderlich.