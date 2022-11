Samsung erwartet 2024 die ersten faltbaren Apple-Geräte

Grundsätzlich scheint es jedoch durchaus möglich, dass faltbare Geräte in Verbindung mit der stetigen Verbesserung der dafür benötigten Bildschirmtechnologien größere Marktanteile einnehmen. Und während Samsung hier bereits verschiedene Gerätegenerationen auf dem Markt hat, kann mann gesichert davon ausgehen, dass Apple das in diesem Bereich vorhandene Potenzial intensiv prüft und im stillen Kämmerchen auch ausführliche Tests durchführt.

Mit Blick auf Apple vertritt Samsung interessanterweise die Meinung, dass wir mit dem Einstieg des Unternehmens in dieses Marktsegment kein faltbares iPhone, sondern vielmehr zunächst einmal faltbare MacBooks und iPads sehen werden. Eine spannende Vorstellung, zumal 2024 nun nicht mehr allzu weit entfernt ist und die Gerüchteküche in dieser Richtung noch nicht einmal halbwegs Relevantes vermelden könnte. Der Fokus bei den Spekulationen rund um Apple liegt derzeit weiterhin auf der angeblich bereits 2023 kommenden Mixed-Reality-Brille.

Samsung geht davon aus, dass Apple sein erstes faltbares Touchscreen-Gerät in zwei Jahren vorstellt. Dem koreanischen Fachmagazin für die Elektronikbranche The Elec zufolge hat der Apple-Konkurrent diese Einschätzung im Rahmen eines Treffens mit Zulieferern vor zwei Woche zum Besten gegeben. Generell gehe man bei Samsung davon aus, dass der Markt für faltbare Smartphones bis 2025 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 80 Prozent erreicht.

