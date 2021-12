rlaxx TV: App sofort für iPhone und iPad verfügbar

Nach dem stillen Softlaunch im November startet der werbefinanzierte Streaming-Dienst rlaxx TV heute auch ganz offiziell in den App Store und bietet seine Universal-Applikation für iPhone und iPad ab sofort allen interessierten Anwendern zum kostenlosen Download an.

50 Live-Sender zum Zappen

Diese können nach der Installation zwischen zwei möglichen Nutzungsvarianten wählen: Zum einen bietet rlaxx TV mehrere Streaming-Kanäle mit linearem Programm an. Ähnlich wie früher beim Fernsehen lässt sich hier zwischen Sendern wie Spiegel TV, Netzkino, Thrill One, rlaxx Serien, Hollywood Capital und New K-Food hin und her schalten. Ganze 50 Sender stehen hier zur Auswahl bereit und bieten einen bunten Mix für Nutzer, die sich einfach nur berieseln lassen wollen.

Neben dem Live-Programm bietet rlaxx TV zudem einen „On Demand“-Bereich, in dem sich gezielt Inhalte aus den Kanälen auswählen lassen. Hier hat man die Möglichkeit auf Highlights zuzugreifen, aktuelle und vielleicht verpasste Inhalte noch mal zu streamen und kann zudem auf thematisch zusammengestellte Playlists zugreifen – die Funktionieren dann wie zusätzliche Kanäle eines Kanals, wenn man so will.

Keine Accounts aber Reklame

rlaxx TV will die Sehnsucht nach den einfacheren Fernsehabenden befriedigen, dabei aber auch Inhalte anbieten, die es sonst eher auf YouTube als im klassischen Fernsehen zu sehen gibt. Der Dienst ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar und setzt weder eine Account-Erstellung, noch irgendwelche Zahlungen voraus. Wer die App lädt kann rlaxx TV einschalten und zuschauen.

Ob die gebotenen Inhalte dabei überhaupt für euch in Frage kommen, könnt ihr auf der offiziellen Kanal-Übersicht des Streaming-Dienstes prüfen. Hier stellen sich alle Kanäle in den Kategorien Filme & Serien, Lifestyle & Unterhaltung, Doku, Sport, Motorsport, Kids, Musik, Food & Drink, Klassiker, Comedy, und Slow TV mit einer Kurzbeschreibung vor.