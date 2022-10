Update zu Ring Intercom: Falsche E-Mails – Liefertermin bleibt unverändert

UPDATE: Wir haben inzwischen eine Rückmeldung von Amazon erhalten und der Hersteller teilt mit, dass es beim geplanten Verkaufsstart am 26. Oktober bleibt. Warum die E-Mails an Vorbesteller verschickt wurden und auf der Webseite falsche Datumsangaben zu lesen waren ist derzeit unklar und werde geprüft. (Ergänzt am 17.10.22 um 12:10 Uhr)

Ursprünglicher Beitrag:

Der Verkaufsstart der Gegensprechanlagen-Erweiterung Ring Intercom verschiebt sich offenbar. Ursprünglich hatte Amazon hier den 26. Oktober genannt. In einer E-Mail werden Vorbesteller nun allerdings darauf hingewiesen, dass sich das Veröffentlichungsdatum geändert hat – teils erscheint in diesem Zusammenhang nun auch der 31. Dezember 2024 auf der Amazon-Webseite.

Auch wenn es sich bei dem genannten Datum im Dezember 2024 sicherlich nur um einen schlecht gewählten Platzhalter handelt, mit der ursprünglich geplanten Markteinführung des neuen Produkts am 26. Oktober wird es nun wohl definitiv nichts mehr. Bereits nach dem Start der Vorbestellungen im vergangenen Monat hatte sich diesbezüglich eine Verzögerung abgezeichnet. Während nämlich die Akkus für das Gerät direkt nach der Vorbestellung an die Kunden gingen, wurde in der Bestellbestätigung für die Haupteinheit der 3. November als Lieferdatum angezeigt.

Wir warten derzeit noch auf eine Stellungnahme beziehungsweise konkrete Infos von Amazon zum neu angesetzten Termin für den Verkaufsstart.

Einfache Installation und weiter zum Einführungspreis

Ring Intercom präsentiert sich als attraktive Alternative zu den zum Teil bisher schon angebotenen Sprechanlagen-Erweiterungen anderer Hersteller. Das System soll sich einfach und schnell sowie ohne fremde Hilfe installieren lassen und erlaubt es dann, eine vorhandene Sprechanlage mithilfe der Ring-App zu bedienen und damit verbunden insbesondere auch die Gegensprechfunktion ortsunabhängig zu benutzen.

Das kleine Kästchen wird per Kabel mit der vorhandenen Anlage verbunden und direkt daneben geklebt. Eine zusätzliche Stromversorgung ist nicht erforderlich, dass Ring Intercom per Akku betrieben wird und ein zusätzliches Schnellwechsel-Akkupack zum Standard-Lieferumfang gehört.

Als offiziellen Verkaufspreis für das Starterpaket inklusive dem zusätzlichen Akku nennt Amazon 189,97 Euro. Derzeit ist das Ganze allerdings weiterhin noch zum attraktiven Einführungspreis von 99,99 Euro erhältlich.