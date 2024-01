Ring: Einfache Video-Weitergabe an Polizei wird eingestellt

Der auf Überwachungskameras und Zugangslösungen spezialisierte Anbieter Ring, eine 100-Prozentige Tochter des Onlinehändlers Amazon, wird noch in dieser Woche die Video-Freigabe an Strafverfolgungsbehörden einstellen, die diese in den Vereinigten Staaten über die sogenannte Neighbors-Applikation anfordern konnten.

Polizei, Feuerwehr und andere Behörden, die eine Funktion der öffentlichen Sicherheit erfüllen, sollen die Neighbor-App zwar weiterhin nutzen dürfen, um Service-Informationen zu veröffentlichen, die Zugriffsanfragen auf Türklingel-Kameras durch das sogenannte „Request for Assistance“-Portal werden jedoch nicht mehr möglich sein. Dies berichtet Ring in einer kurzen Hausmitteilung.

Ring hat die Neighbors-Applikation im Jahr 2017 veröffentlicht und mit dieser eine Community aufgebaut, die nach eigenen Angaben bei der Suche von über 300.000 vermissten Haustieren geholfen hat, in Notsituationen wie Hurrikans wichtige Informationen weitergegeben und darüber hinaus zahlreiche Spenden eingesammelt hat.

Zugriffs-Portal wird geschlossen

Der Polizei-Zugriff auf das Videomaterial der Türklingel-Kameras, für den die Behörden keinen richterlichen Beschluss vorlegen mussten, wurde zuletzt häufig wegen fehlender Kontrollen und umfassender Zugriffsrechte für die Strafverfolgungsbehörden kritisiert. Ganz ausgeschlossen ist der Videozugriff auch zukünftig nicht, allerdings soll sich die Freigabe hier auf Situationen beschränken, die mit unmittelbarer Gefahr für Leib und Leben einhergehen, zudem sollen Anfragen der Behörden einer manuellen Prüfung unterzogen werden. Bislang entschied vor allem die Polizei, ob der jeweilige Anlass den Videozugriff rechtfertigte.

2019 berichtete das Online-Magazin Vice als erstes über die enge Kooperation zwischen Ring und der amerikanischen Polizei. Die Amazon-Tochter bot sich schon damals als aktiver Mittler an, der den Kontakt zwischen Strafverfolgung und Kamerabesitzern herstellte, damit diese vorhandene Filmaufnahmen so schnell wie möglich anfordern konnten.