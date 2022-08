Rezeptsammlung Mela mit zahlreichen Verbesserungen

Die neue Version der Rezepte-App kommt ergänzend dazu noch mit verschiedenen kleineren Verbesserungen. Dazu zählen etwa die nun jeweils am Fuß von Rezeptlisten angezeigte Gesamtzahl der enthaltenen Rezepte sowie bessere Such-, Filter- und Druckoptionen.

Mit der Möglichkeit, Rezepte auch in PDF-Form zu importieren, kommt der Mela-Entwickler den Wünschen zahlreicher Nutzer der App nach. Bislang war diese Funktion auf gewöhnliche Bilder begrenzt. Der PDF-Import lässt sich über die Funktion „Rezept scannen“ einleiten, wählt hier die Option „Dateien“, um das gewünschte PDF auszuwählen. Die vorhandenen Texte und Bilder werden dann von der App bestmöglich übernommen und kategorisiert, bevor man den neuen Rezepteintrag per Hand optimieren und fertigstellen kann.

