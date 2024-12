Rezept-Verwaltung „Mela“ kann jetzt Kochanleitungen übersetzen

Die Rezept-App Mela hat sich mal wieder eine Erwähnung verdient. Der hinter der Anwendung stehende Entwickler Silvio Rizzi hat die iOS-Version um eine Übersetzungsfunktion erweitert. So können beispielsweise Rezepte, die man von einer englischsprachigen Webseite in die Anwendung übernommen hat, automatisch auf Deutsch übersetzt werden.

Die neue Funktion lässt sich nach der Installation von Mela 2.4 über die Einstellungen der App konfigurieren. Unter dem Menüpunkt „Übersetzung“ kann man hier die Zielsprache für die Rezeptübersetzungen hinterlegen. In der Folge wird im Rezepteditor von Mela eine Übersetzungstaste angezeigt, sofern diese Funktion für das ausgewählte Rezept beziehungsweise dessen Sprache verfügbar ist.

Beachtet dabei, dass die Taste erst im Editor erscheint. Wenn ihr also über den in Mela integrierten Browser ein Online-Rezept aufruft, müsst ihr dieses zunächst in der App speichern und anschließend über die drei Punkte oben rechts in den Bearbeiten-Modus wechseln.

Wer öfter mit internationalen Kochanleitungen hantiert, der weiß, dass Übersetzungen von Rezepten ein anspruchsvolles Unterfangen sein können. Bei einem schnellen Test von Englisch auf Deutsch hat sich Mela bei uns ziemlich gut geschlagen und eine flüssig lesbare und gut verständliche Kochanleitung erstellt. Einheiten werden dabei allerdings nicht angepasst, bei Bedarf müsst ihr selbst nachbessern.

Für iPhone, iPad und Mac inklusive iCloud-Sync

Mela wird in Versionen für das iPhone, das iPad und den Mac angeboten. Die Apps lassen sich jeweils kostenlos laden und dann mit einem einmaligen In-App-Kauf in vollem Umfang freischalten.

Die iOS-Version von Mela kostet 5,99 Euro und die Mac-Version von Mela schlägt mit 9,99 Euro zu Buche. Wer die App auf unterschiedlichen Geräten nutzt, kann die gespeicherten Rezepte über iCloud synchronisieren.

Der Entwickler von Mela ist auch für den RSS-Reader Reeder bekannt. Hier wurde die Classic-Variante eben auf Version 5.5 angehoben und um Unterstützung für RSS-Feeds aus Bluesky erweitert.