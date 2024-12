Apple Music um drei neue Live-Radiosender erweitert

Apple Music hat sein Live-Radioangebot um drei neue Stationen erweitert. Insgesamt hat sich damit die Zahl der über den Musikdienst verfügbaren globalen Radiosender direkt verdoppelt. Zu den bereits vorhandenen Stationen Apple Music 1, Apple Music Hits und Apple Music Country kommen die neuen Radiosender Apple Música Uno, Apple Music Club und Apple Music Chill hinzu.

Apple bietet zwar anders als Konkurrenten wie Spotify oder Deezer keine kostenlose Option für den Zugriff auf das Hauptangebot von Apple Music an, die über Apple Music Radio verfügbaren Sender lassen sich jedoch auch ohne ein laufendes Abonnement hören. Die nun insgesamt sechs Radiostationen stehen gemeinsam mit einer Auswahl von lokalen und internationalen Radiosendern in einer separaten Rubrik in der Musik-App von Apple zur Verfügung. Begleitend dazu lässt sich zu den einzelnen Stationen auch eine Programmvorschau für die jeweils nächsten 24 Stunden abrufen.