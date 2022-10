Rezept-Verwaltung Mela jetzt mit Testoption und neuen OS-Funktionen

Die Kochrezepte-App Mela ist mit einer Reihe von nennenswerten Verbesserungen in Version 2 erschienen. Allem voran gefällt uns hier, dass der Entwickler mit dem Update von der Kaufversion auf einen kostenlosen Download umgestellt hat und interessierten iPhone-Besitzern so die Möglichkeit bietet, seine Anwendung vor dem Kauf zu testen.

Die Vollversion von Mela lässt sich jetzt separat zum Preis von 5,99 Euro per In-App-Kauf freischalten, wer zuvor schon für die App bezahlt hat, bleibt von dieser Umstellung unberührt und kann Mela weiterhin ohne jede Einschränkung nutzen.

Mit iOS 16: Live-Aktivität und Widget

Auch mit Blick auf die Unterstützung der neu mit iOS 16 beziehungsweise iOS 16.1 verfügbaren Funktionen des iPhone-Betriebssystems zeigt sich der Mela-Entwickler kreativ. Zunächst lässt sich die Rezepte-App jetzt mit einem Widget in den iOS-Sperrbildschirm integrieren, um den schnellen Zugriff auf die in die App integrierte Einkaufsliste zu ermöglichen. Obendrauf versteht sich Mela in der neuen Version auch mit dem „Dynamic Island“ der neuen iPhone-14-Pro-Modelle. Aktive Kochtimer werden auf diesen Geräten als sogenannte „Live-Aktivität“ im Bereich um die Frontkamera und Sensoren angezeigt, per Fingertipp auf diesen Timer kann man dann direkt in die App springen.

Mela kommt in der neuen App-Version zudem mit der Möglichkeit, den eigenen Rezeptkalender als Widget in den Home-Bildschirm zu integrieren und hier jeweils das als nächstes anstehende Rezept anzuzeigen. Obendrauf stehen in den Einstellungen der App jetzt neue Optionen für eine verbesserte Textanzeige zur Verfügung, so kann man nur zwischen einer gerundeten und einer serifenlosen Schrift als Alternative zur standardmäßigen Serifenschrift wählen, den Kontrast der Darstellung erhöhen und die Farben bei der Ansicht reduzieren.

Mela ist eine optisch ansprechende App zur Rezeptverwaltung und stammt aus der Feder des durch die RSS-App Reeder bekannten Entwicklers Silvio Rizzi.