Reminder: Die Apple Watch Series 7 kann den Blutsauerstoffgehalt messen

Die von Apple im vergangenen Jahr eingeführte Funktion zur Messung des Sauerstoffgehalts im Blut geht bei vielen Besitzern der Apple-Uhr unter. Von daher sei hier noch einmal insbesondere mit Blick auf die neuen Besitzer einer Apple Watch Series 7 an diese seit dem Vorgängermodell verfügbare Option erinnert.

Vorweg muss man sagen, dass die hier erzielten Messergebnisse nicht mit den Messungen von Sanitätern oder in Krankenhäusern konkurrieren wollen. Die Werte sollen vielmehr dabei unterstützen, Rückschlüsse im Zusammenhang mit der persönlichen Fitness und dem allgemeinen Wohlbefinden zu ziehen. In der Regel sind Werte zwischen 95 und 100 Prozent zu erwarten, Apple weist allerdings darauf hin, dass es auch Menschen gibt, die mit einem Blutsauerstoffgehalt von unter 95 Prozent ein normales Leben führen können.

Am einfachsten ist es wohl, wenn ihr die automatische Funktion zur Messung des Blutsauerstoffgehalts aktiviert habt. Dann misst die Uhr diesen regelmäßig in Situationen, in denen man sich nicht bewegt. Falls ihr also ein helles rotes Licht am Handgelenk wahrnehmt, ist eine solche Messung gerade aktiv. Um Störungen dadurch zu vermeiden, könnt ihr die Funktion entweder generell aussetzen, oder für jene Zeiten deaktivieren, in denen sich die Apple Watch im Schlafmodus oder im Theatermodus befindet. Die entsprechenden Einstellungen finden sich in der Einstellungen-App auf der Apple Watch.

Um eine manuelle Messung des Sauerstoffgehalts im Blut anzustoßen, müsst ihr die Blutsauerstoff-App auf der Apple Watch verwenden. Anschließend werdet ihr von der App durch die entsprechenden Schritte geführt. Eure Messergebnisse finden sich dauerhaft und als Verlaufsübersicht dann auch bei den Gesundheitsdaten in der Health-App im Bereich „Atemwege -> Blutsauerstoff“ dokumentiert.

Ausführliche und weiterführende Infos zu dieser Funktion könnt ihr bei Apple abrufen: „Die Blutsauerstoff-App auf der Apple Watch verwenden“.