Reise-Brieftasche mit „Wo ist?“ von Satechi in Deutschland erhältlich

Satechi verkauft seine aus Lederimitat gefertigte Ausweishülle mit „Wo ist?“-Funktion jetzt auch in Deutschland. Das mit dem sperrigen Namen Vegan-Leather Passport Wallet with Find My versehene Produkt lässt sich bei Cyberport bestellen. Der Preis mutet mit 69,99 Euro allerdings etwas heftig an – es bleibt zu hoffen, dass die Hülle auch entsprechend gut verarbeitet ist.

Funktionsseitig ist hier neben der „Wo ist?“-Integration wohl vor allem auch der durch die Hülle für eingelegte Dokumente gegebene RFID-Schutz zu erwähnen. Das integrierte „Wo ist?“-Modul lässt sich kabellos mithilfe eines Qi- oder MagSafe-Ladegeräts laden, der eingebaute Akku hat eine Kapazität von 210 mAh. Eine Taste auf der Innenseite erlaubt es, die „Wo ist?“-Funktion aus- oder einzuschalten sowie den Kopplungsmodus zu aktivieren.

„Wo ist?“-Ortung und Tonsignale

Neben der Ortung mithilfe von Bluetooth 5.2 verfügt das „Wo ist?“-Modul auch über einen Lautsprecher, mit dessen Hilfe sich die Hülle laut Hersteller auch mithilfe von 80 bis 90 dB lauten akustischen Signalen bemerkbar machen kann.

Satechi zufolge bietet die Reise-Brieftasche ausreichend Platz für bis zu vier Kredit- oder sonstige Bezahlkarten, einen Reisepass und eine Fahr- beziehungsweise Bordkarte oder vergleichbare Dokumente. Auf den Bildern des Herstellers ist ein amerikanischer Pass zu sehen, dieser sollte allerdings nahezu identisch mit der Größe des aktuellen deutschen Reisepasses sein.

Satechi gibt die Abmessungen der „Vegan-Leather Passport Wallet with Find My“ mit 143 × 106 × 17 Millimeter an. Das ist von der Dicke fast schon ein Taschenbuch und somit nichts, das man dezent in der Hemdtasche mit sich herumträgt. Das Leergewicht der Reise-Brieftasche wird vom Hersteller mit 107 Gramm angegeben.

Preis dürfte noch fallen

Wenn ihr noch etwas Geduld habt, wartet ab, bis es die Hülle auch bei anderen Händlern gibt. Spätestens dann sollte das neue Zubehör auch ein wenig im Preis fallen. Mit den 69,99 Euro hat Cyberport zunächst 1:1 die unverbindliche Preisempfehlung von Satechi übernommen.