Regenwarner Drops erhält neue Funktionen

Zum ersten Mal seit der Einführung von Version 4.0, vor nunmehr geschlagenen zwei Jahren, hat die iPhone-Applikation Drops ein Funktionsupdate erhalten.

Jetzt mit 24-Stunden-Graphen

Mit der Bereitstellung von Version 4.5.3 integriert der Regenwarner jetzt einen zusätzlichen Niederschlagsgraphen, der neben der bekannten 2-Stunden-Vorschau nun auch eine optionale 24-Stunden-Prognose bereitstellt und so auf einen Blick erkennen lässt, ob es in den kommenden zwei Stunden beziehungsweise in den anstehenden 24 Stunden zu Niederschlägen kommt, oder nicht.

Zudem bietet die neue Version nun auch die Möglichkeit an selbst festzulegen, welche Wind- und Temperatur-Einheiten innerhalb der Applikation eingeblendet werden sollen. Während sich die Temperatur in Celsius und Fahrenheit anzeigen lässt, kann die Windgeschwindigkeit, je nach persönlicher Präferenz, in den Einheiten der Beaufortskala, in Meilen pro Stunde, Kilometern pro Stunde, Metern pro Sekunde, und Knoten angegeben werden.

Ein Jahr werbefrei kostet 1,19 Euro

Drops ist eine der von uns geschätzten Applikationen. Nach Installation und Standortfreigabe meldet sich der 70 Megabyte kleine Download immer dann, wenn Regen kurz bevorsteht mit einer Push-Mitteilung und dem begleitenden Geräusch eines fallenden Wassertropfens zu Wort. Der Text der Push-Benachrichtigung informiert über Art und voraussichtliche Dauer des Niederschlags.

Eine grafische Darstellung zeigt mit blauen Kurven die Häufigkeit und Intensität von Regen, Schnee und Nieselregen in den kommenden zwei Stunden bzw. jetzt auch in den kommenden 24 Stunden an. Eine Niederschlags-Radarkarte bietet einen Blick auf Fortbewegung des Schlechtwetterbereichs. Letzterer gefällt uns bei Warnwetter besser, die direkten Benachrichtigungen, kurz bevor es anfängt zu Regne, beherrscht Drops aber ganz hervorragend.

Die Kosten für ein Jahr Regenwarnungen ohne die eingeblendete Werbung betragen 1,19 Euro.