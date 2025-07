Qingping Thermo- und Hygrometer jetzt deutlich günstiger

Bei ihrer Markteinführung vor anderthalb Jahren musste man noch satte 45 Euro für die überarbeitete Version des kombinierten Thermo- und Hygrometers von Qingping bezahlen. Zwischenzeitlich ist der Preis auf rund 30 Euro gefallen und aktuell steht auf der Produktseite ein Rabattcoupon zur Verfügung, der den Kaufpreis auf 23,39 Euro senkt.

Diese neuere Version des Thermo- und Hygrometers von Qingping unterstützt direkte Verbindungen über Bluetooth und darüber hinaus die Integration in Apple Home auf der Basis von Thread. Die Voraussetzung hierfür ist wie üblich ein kompatibler Home-Hub, also beispielsweise ein HomePod mini oder die aktuelle Ethernet-Variante von Apple TV 4K. Auf diesem Weg werden die von den verbauten Sensoren erfassten Werte auch an die Smarthome-Plattform von Apple übertragen. Dort lassen sie sich dann auch aus der Ferne beispielsweise in der Home App anzeigen oder als Auslöser für Automatisierungen verwenden.

Magnetbefestigung oder Standfuß

Das Gerät hat einen Durchmesser von 7,4 Zentimetern und lässt sich entweder magnetisch auf einer Metalloberfläche befestigen oder mithilfe eines ausklappbaren Standfußes aufstellen. Ergänzend ist eine Klebehalterung für die Wandbefestigung im Lieferumfang enthalten.

Ein wesentlicher Unterschied zu Raumthermometern anderer Hersteller ist der hier verbaute E-Ink-Bildschirm, der über sehr gute Kontrastwerte verfügt und sich auch aus sehr spitzen Winkeln noch ablesen lässt. Das Gerät zeigt sowohl die Raumtemperatur als auch die Luftfeuchtigkeit mit großen Ziffern dauerhaft an. Die dargestellten Messwerte werden alle zehn Minuten automatisch aktualisiert. Die Laufzeit der auswechselbaren Knopfzellen-Batterie vom Typ CR2430 wird mit bis zu acht Monaten angegeben.

Historische Daten per App

Die Verwendung der App des Herstellers ist optional. Hier besteht dann ergänzend die Möglichkeit, die über die vergangenen 24 Stunden oder 30 Tage hinweg gemessenen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsdaten einzusehen oder im Excel-Format zu exportieren.