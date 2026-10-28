Wer eine magnetische Zusatzbatterie für sein iPhone sucht, kann die Lisen-Powerbank mit 10.000 mAh derzeit deutlich günstiger bekommen. Der Akku unterstützt den aktuellen Ladestandard Qi2.2 und kann kompatible iPhones kabellos mit bis zu 25 Watt versorgen. Per Aktionscode lässt sich der bereits reduzierte Preis von 39,99 Euro auf 31,99 Euro senken. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 59,99 Euro.

Die Powerbank haftet magnetisch an der Rückseite des iPhones und ermöglicht so das kabellose Laden unterwegs. Voraussetzung für die maximale Ladeleistung von 25 Watt ist ein entsprechend kompatibles Gerät. Apple hat die Unterstützung mit iOS 26 für das iPhone 16 und neuere Modelle eingeführt. Das iPhone 16e ist davon ausgenommen. Ältere iPhone-Modelle können damit ebenfalls kabellos geladen werden, erreichen jedoch nicht die volle Leistung.

Mit einer Kapazität von 10.000 mAh kann die Powerbank ein iPhone je nach Modell etwa ein- bis zweimal aufladen. Wie viel der gespeicherten Energie tatsächlich beim iPhone ankommt, hängt unter anderem von den Ladeverlusten ab. Diese werden auch durch die Umgebungs- und Gerätetemperatur beeinflusst.

USB-C-Anschluss mit bis zu 65 Watt

Neben der kabellosen Ladefunktion verfügt die Powerbank über einen USB-C-Anschluss. Darüber lassen sich kompatible Geräte laut Hersteller mit bis zu 65 Watt versorgen. Damit eignet sich der Akku nicht nur für Smartphones, sondern auch für Tablets und kleinere Notebooks.

Im Lieferumfang ist ein abnehmbares USB-C-Kabel enthalten, das gleichzeitig als Trageschlaufe verwendet werden kann. Laut Produktbeschreibung misst der Akku 10,3 × 6,4 × 2,3 Zentimeter und wiegt rund 235 Gramm.

Mit Aktionscode für 31,99 Euro

Um den Sonderpreis von 31,99 Euro zu erhalten, muss man vor Abschluss der Bestellung den Aktionscode JWA4E9YO im entsprechenden Gutscheinfeld eingeben. Der Aktionscode soll noch bis zum Wochenende gültig sein.