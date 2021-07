Prime Video: Erste Nutzer sehen Werbung auch mittig in Filmen

@AmazonHelp @PrimeVideo sagtmal, was sollen das? Jetzt kommt auf dem Fire TV beim vor und zurückspulen auch noch mal Werbung?! Schon in den Apps ultra nervig, und jetzt da auch noch? So langsam reichts dann! 😠

Liebes @PrimeVideo @PrimeVideoDE , wer will bei einem bezahlten Dienst eure Drecks- #Werbung sehen, wenn man kurz in einem Movie zurückgeht?! Antwort (Vorsicht Spoiler): NIEMAND! Wirklich! Niemand mag Werbung und schon gar nicht so. 😡🤬⚡

Doch bei Amazon scheint mein perspektivisch eher auf eine Zunahme der Werbeinhalt zu setzen. So berichten erste Anwender aktuell davon, dass die ausgespielten Video-Anzeigen zugenommen haben sollen und geben an erstmals auch mittig in Filmen und Serien mit automatisch eingeblendeten Inhalte-Trailern konfrontiert worden zu sein.

Der Video-Streaming-Dienst Amazon Prime Video zeigt schon seit geraumer Zeit Inhalte-Trailer für die auf der Plattform verfügbaren Filme und Serien an und nutzt diese vor allem dazu, eigene Produktionen und neu in den Bestand aufgenommene Katalog-Inhalte zu bewerben.

