PowerCore Magnetic 5K Slim: Anker macht seinen Magnet-Akku dünner

Leider erwecken etliche Anbieter mit Produktbeschreibungen wie „mit MagSafe kompatibel“ den Eindruck, sie würden auch die schnelleren Ladegeschwindigkeiten unterstützen. In der Regel ist hier jedoch nur gemeint, dass sich die Produkte ebenfalls magnetisch in Verbindung mit den iPhone-Serien 12 und 13 verwenden lassen.

In jedem Fall würden wir es aktuell nicht empfehlen, das Vorgängermodell zu kaufen. Die zehn Euro Aufpreis auf aktuell 49,99 Euro dürfte der deutlich angenehmere Formfaktor des neuen Modells durchaus wert sein. Zudem wurde bei der Slim-Variante offenbar auch die Magnetleistung des Akkus verbessert. Der neue Anker-Akku 621 soll in Kürze auch in den Farben Weiß, Blau, Grün und Violett erhältlich sein.

Mit dem teils auch als „Anker 621 MagGo“ geführen PowerCore Magnetic 5K Slim bietet Anker eine überarbeitete Version seines Magnet-Akkus für die aktuellen iPhone-Modelle an. Bei gleicher Leistung ist der neue Akku fast nur noch halb so dick, wie das Ursprungsmodell .

Insert

You are going to send email to