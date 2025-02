Powerbeats Pro 2 jetzt verfügbar: Startschuss für die „AirPods Sport“

Apples Powerbeats Pro 2 sind ab sofort erhältlich, werden je nach Farbvariante jedoch teils erst ab dem 1. März ausgeliefert. Während die „AirPods Sport“ mit H2-Chip und Pulsmessung in Diamantschwarz und Treibsand umgehend verfügbar sind, fordern euch die Modelle in Hyperviolett und Leuchtorange noch zweiwöchige Wartezeiten ab.

Das am Dienstag neu vorgestellte Modell bietet mehrere neue Funktionen, darunter eine optische Herzfrequenzmessung und eine verbesserte Geräuschunterdrückung.

Die In-Ear-Kopfhörer laden entweder über USB-C oder kabellos mit einem Qi-kompatiblen Ladegerät. Um eine automatische Ein- und Ausschaltung zu gewährleisten, aktivieren sich die Kopfhörer beim Herausnehmen aus dem Ladecase und deaktivieren sich beim Zurücklegen. Nutzer können die Wiedergabe durch die „b“-Taste an jedem Kopfhörer steuern, die auch zur Anpassung der Lautstärke oder zum Wechsel zwischen den Hörmodi genutzt werden kann.

Herzfrequenzmessung und Passformanpassung

Eine der auffälligsten Neuerungen ist die Integration einer optischen Herzfrequenzmessung. Apple gibt an, dass dies nur bei der Nutzung beider In-Ear-Kopfhörer möglich ist. Die Daten lassen sich in Echtzeit an kompatible Fitness-Apps wie Nike Run Club oder Peloton übertragen. Zur Nutzung mit Fitnessgeräten ist eine separate Bluetooth-Verbindung notwendig.

Der Tragekomfort kann durch fünf unterschiedlich große Ohreinsätze verbessert werden. Die Ohrbügel bestehen aus einer flexiblen Nickel-Titan-Legierung, die einen sicheren Halt bieten soll. Apple verweist darauf, dass eine korrekte Passform nicht nur die Klangleistung optimiert, sondern auch die Genauigkeit der Herzfrequenzmessung verbessert.

Akkulaufzeit und Software-Anpassungen

Im adaptiven EQ-Modus sollen die Powerbeats Pro 2 eine Laufzeit von bis zu 45 Stunden bieten, während die Nutzung von ANC oder Transparenzmodus die Gesamtspielzeit auf 36 Stunden reduziert. Aber: Eine Schnellladefunktion ermöglicht innerhalb von fünf Minuten eine Wiedergabezeit von bis zu 1,5 Stunden.

Software-Updates werden laut Apple automatisch durchgeführt, wenn die Kopfhörer mit einem iPhone verbunden sind. Android-Nutzer müssen die Beats-App verwenden, um auf neue Funktionen zuzugreifen.

Die Powerbeats Pro 2 sind für 299,95 Euro erhältlich und können über die Apple-Website bestellt werden – auch bei Amazon sind die neuen Modelle schon gelistet, lassen sich hier aber noch nicht ordern.