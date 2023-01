Post stellt Telegramm-Angebot ein: Zuletzt 13 Euro für 160 Zeichen

Wurden die Telegramme bis Nachts um 3 Uhr beauftragt, stellte die Post diese am selben Zustelltag zu und versprach eine persönliche Übergabe durch die Briefzusteller. Die Telegramm-Übergabe erfolgte hier dann in einem gelben DIN A4-Umschlag.

Telegramme ließen sich bei der Post bis zum Jahreswechsel online beauftragen und gehörten zu den preisintensiveren Leistungen des Unternehmens. So mussten Kunden für ein Mini-Telegramm mit einer Länge von bis zu 160 Zeichen 12,57 Euro ausgeben – mit Schmuckblatt kostete die kleine Variante gar 16,67 Euro. Für das Maxi-Telegramm mit bis zu 480 Zeichen Text wurden 17,89 Euro beziehungsweise 21,98 Euro mit Schmuckblatt in Rechnung gestellt.

