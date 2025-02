Plex stellt „Watch Together“ ein: Pandemie-Funktion verschwindet

Im Jahr 2020 führten die Entwickler des Medienservers Plex als eine der ersten das „Watch Together“-Feature ein – Prime Video (WatchParty) und Disney+ (GroupWatch) folgten kurze Zeit später. Damit reagierte das Unternehmen auf die veränderten Nutzungsgewohnheiten während der Pandemie, als Heimkinoabende mit Freunden oft nicht möglich waren.

Reaktion auf die Pandemie

Nutzer konnten Filme und Serien synchron mit Freunden oder Familie ansehen, ohne sich am selben Ort aufhalten zu müssen. Das Feature ermöglichte eine gemeinsame Steuerung der Wiedergabe und war auf verschiedenen Plattformen wie Apple TV, Android TV, Fire TV und Roku verfügbar.

Von Anfang an deklarierte Plex „Watch Together“ als experimentell. Die Plattform wollte Rückmeldungen sammeln und prüfen, ob eine weitergehende Integration sinnvoll wäre. Die Funktion wurde kostenlos angeboten und war während der Beta-Phase ohne Plex-Pass nutzbar.

Watch Together verabschiedet sich

Fünf Jahre nach der Einführung beendet Plex nun die Unterstützung für „Watch Together“ auf den meisten Plattformen. In einem aktuellen Update kündigte das Unternehmen an, dass die Funktion nur noch über die Web-App verfügbar sein wird. Als Begründung nennt Plex die umfassende Neuentwicklung seiner Anwendungen. Man habe in den letzten zwei Jahren die gesamte Plattform umgestaltet, um künftig effizienter neue Features bereitzustellen – ifun.de berichtete:

Ob eine ähnliche Funktion in Zukunft zurückkehren wird, bleibt offen. Plex schließt eine erneute Implementierung nicht aus, würde dabei aber auf eine neue technische Grundlage setzen. Für Nutzer bedeutet die Änderung, dass gemeinsames Streaming künftig nur noch über die Web-App möglich ist.

Für Nutzer, die „Watch Together“ intensiv genutzt haben, bleibt abzuwarten, ob Plex oder die Entwickler kompatibler Drittanbieter-App in Zukunft ähnliche Lösungen anbieten werden.