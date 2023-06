Philips Hue mit neuen Lampen und neuen Funktionen

Mit der neuen Variante der E14 Luster hat Philips Hue eine verbesserte Version der auch als kleinste Lampe im Programm von Philips Hue beworbenen E14-Lampe in Tropfenform im Programm. Die Produktneuheit ist jetzt sowohl als „White Ambiance“ als auch als „White and Color Ambiance“-Variante erhältlich.

Gerade mal so groß wie ein Golfball soll die Philips Hue E14 Luster mit nun 470 Lumen extrem Leuchtstark sein und mit weißem ebenso wie farbigem Licht für hervorragende Ausleuchtung sorgen. Die Überarbeitung macht sich allerdings auch preislich bemerkbar. Während die „alte“ Version der Luster bereits für weniger als 20 Euro zu haben ist, kostet das neue Modell im Onlineshop des Herstellers als „White Ambiance“-Variante 35 Euro und in der Farbversion 65 Euro.

Als weitere Produktneuheit bewirbt Philips Hue die zusätzlichen Versionen der Panelleuchten Aurelle und Surimu. Diese sind nun beide in weiteren Formen, Größen und Farben verfügbar. Aurelle gibt es jetzt auch in Schwarz in quadratischer (30 x 30 cm und 60 x 60 cm), rechteckiger (1200 x 30 cm) oder runder Form und Surimu gibt es nun mit 39,5 Zentimetern Durchmessern rund sowie als halb so großes Quadrat mit 30 x 30 Zentimetern.

Außerdem hat Philips Hue eine überarbeitete Version seiner ellipsenförmigen Lightguide-Lampe ins Programm genommen. Wir haben ja bereits darüber berichtet, dass das Programm mit den Lichtstab-Lampen mangels Erfolg deutlich reduziert wurde.

Neue Funktionen für Bewegungsmelder und Entertainment-Gruppen

Neben den oben genannten Produktneuheiten hat Philips Hue auch zwei nennenswerte Verbesserungen für die hauseigenen App zur Lichtsteuerung angekündigt.

Die neue Funktion „Hellikeitsausgleich“ wird es ermöglichen, die relative Helligkeit einzelner Lampen in einem zuvor definierten Entertainment-Bereich jeweils für sich anzupassen, anstatt diese wie bisher nur als Gruppe zu steuern. So können können Lichter mit mehr Lumen beispielsweise stärker gedimmt werden als Lichter mit weniger Lumen, was ein harmonischeres Gesamtbild unterstützt.

Neuigkeiten gibt es auch mit Blick auf die Bewegungssensoren von Philips Hue. Hier wird die Anzahl der Zeitfenster, in denen die Bewegungssensoren die verbundene Beleuchtung aktivieren können, von derzeit zwei auf zehn Zeiträume erhöht. Diese zusätzlichen Zeitfenstern ermöglichen es, die Beleuchtung noch besser an den individuellen Tagesablauf anzupassen. Damit verbunden kann in Zukunft dann auch die Szene „Natürliches Licht“ für ein Zeitfenster hinerlegt werden.

Die Neuerungen sollen im dritten Quartal 2023 bereitgestellt werden und sich auch mit den bereits verkauften Bewegungsmeldern nutzen lassen.