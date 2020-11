PDF Archiver bietet lokale Speicherung als Alternative zu iCloud

Die PDF-Verwaltungs-App PDF Archiver bietet in der neuen Version 3.1 auf Nutzerwunsch die Möglichkeit, die erfassten Daten statt in der iCloud ausschließlich lokal auf dem iOS-Gerät zu speichern. Zudem wurden weitere Vorbereitungen hinsichtlich der Erweiterung zur Universal-App getroffen, die Mac-Version der Anwendung soll künftig mit in die iOS-Version integriert werden.

Zu der neuen lokalen Speichermöglichkeit merkt der Entwickler an, dass eine Synchronisation der Dokumente dann noch manuell über den Finder in macOS bzw. iTunes vorgenommen werden kann. Der Wechsel auf diese Variante habe aber auch zur Folge, dass ein Löschen von Dokumenten auf dem iOS-Gerät unwiderruflich ist. Regelmäßige Backups seien hier also noch mehr als sonst empfehlenswert. Die Option zum Speichern der Daten in der iCloud steht Anwendern als bevorzugter Weg weiter zur Verfügung.

Archivierung mit Suchfunktion ohne Datenbank

PDF Archiver setzt auf eine offene Speicherlösung für die Dokumente. Statt auf ein proprietäres Format zu setzen, werden wichtige Angaben wie Datum, Beschreibung und Tags im Dateiname gespeichert, sodass diese Struktur weitgehend plattformunabhängig verwendet und man die archivierten Dokumente auch einfach über die Systemsuche auffinden kann. Die App setzt auch auf die von Apple in iOS integrierte Möglichkeit zur Texterkennung und kann somit lokal und ohne externe Dienste durchsuchbare PDF-Dateien erstellen.

PDF Archiver speichert deine Dokumente nach der folgenden Namenskonvention: 2017-01-02–das-ist-ein-wichtiges-dokument__rechnung_urlaub.pdf

2018-04-30–mittagessen-berlin__arbeit_rechnung.pdf Diese Struktur kann unabhängig vom Betriebssystem/Dateisystem verwendet werden und hat viele weitere Vorteile. Sie lässt dich …

… nach Tags suchen: „_tagname“

… in der Beschreibung suchen: „-beschreibung

… nach Tag oder Beschreibung suchen: „suchbegriff“



PDF Archiver ist ein Open-Source-Projekt. Der Quellcode der Anwendung kann hier über Github eingesehen werden. Zudem ist der Entwickler regelmäßiger Leser von ifun.de und geht gerne auf Anmerkungen in den Kommentaren ein.

Die App lässt sich kostenlos testen und steht zum Jahrespreis von 4,99 Euro dauerhaft zur Nutzung zur Verfügung. Hierzu ist nochmal anzumerken, dass das Abo nicht bindend ist und die Originaldateien jederzeit auch unabhängig von der App verwendet werden können.