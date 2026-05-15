Lust auf einen Blick über den Tellerrand? Google hat die nächste Version der CarPlay-Konkurrenz Android Auto vorgestellt. Neben Widgets und einer deutlich verbesserten Kartendarstellung zählen Full-HD-Video und die Unterstützung von Dolby Atmos zu den angekündigten Neuerungen.

Laut Google wurde die Benutzeroberfläche von Android Auto so angepasst, dass sie sich künftig flexibel an unterschiedliche Displayformen anpasst. Neben klassischen Breitbildschirmen werden dabei auch runde oder besonders schmale Anzeigen unterstützt. Zugleich übernimmt Android Auto künftig zentrale Gestaltungselemente von Googles Smartphone-Betriebssystem. Dazu zählen neue Schriftarten, Animationen und individuell anpassbare Hintergründe.

Widgets und 3D-Kartenansicht

Widgets sollen eine stärkere Personalisierung des Armaturenbretts ermöglichen. Geplant sind Widgets für Kontakte, Wetterinformationen oder Smart-Home-Funktionen wie Garagentoröffner. Diese Inhalte können laut Google auch während einer aktiven Navigation sichtbar bleiben.

Ein Schwerpunkt liegt zudem auf Google Maps. Die Kartenansicht wurde laut Google umfassend überarbeitet und kann Straßen, Gebäude und Gelände künftig dreidimensional anzeigen. Ergänzend sollen Fahrspuren, Ampeln und Verkehrsschilder deutlicher hervorgehoben werden. Google spricht hier vom umfangreichsten Update für Google Maps in Android Auto seit Jahren.

Video und Dolby Atmos im Fahrzeug

Auch im Bereich Multimedia halten neue Funktionen Einzug. Künftig sollen Nutzer Videos direkt über Android Auto ansehen können, solange das Fahrzeug geparkt ist oder geladen wird. Unterstützt werden hier unter anderem Apps wie YouTube. In ausgewählten Fahrzeugmodellen soll eine Full-HD-Wiedergabe mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde möglich sein.

Beim Wechsel vom Park- in den Fahrmodus soll die Videowiedergabe automatisch in einen reinen Audiomodus übergehen, sofern die jeweilige App dies unterstützt. Video-Podcasts oder Musikvideos könnten damit ohne Unterbrechung weiterlaufen.

Zusätzlich plant Google die Einführung von räumlichem Klang über Dolby Atmos. Die Funktion soll zunächst in Fahrzeugen ausgewählter Hersteller verfügbar sein, darunter BMW, Mercedes-Benz, Renault, Škoda und Volvo.

Auch für Autos mit Google-Integration

Ein Teil der Neuerungen, darunter die Nutzung von Medien-Apps und der drahtlose Übergang von Video zu Audio, wird künftig unabhängig von der Smartphone-Anbindung auch für Autos mit Google-Integration verfügbar sein. Dies betrifft auch Verbesserungen bei Google Maps, sofern die technischen Voraussetzungen gegeben sind. Für die Funktion zur Live-Spurführung wird beispielsweise die Frontkamera des Fahrzeugs integriert und die erforderlichen Berechnungen erfolgen vollständig im Fahrzeug.