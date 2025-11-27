Nicht im Heimnetz? Plex führt kostenpflichtiges Fern-Streaming ein

Plex setzt in dieser Woche eine Ankündigung um, die bereits im Frühjahr für Diskussionen gesorgt hatte. Der Dienst beendet den kostenlosen Zugriff auf private Mediaserver, sobald Nutzerinnen und Nutzer diese außerhalb des eigenen Netzwerks abrufen möchten. Als erstes wird die Roku-App umgestellt.

Weitere Plattformen (Apple TV, Fire TV, Android TV etc.) folgen dann Anfang 2026. Bislang konnten Anwenderinnen und Anwender ihren Server frei konfigurieren, Inhalte auch unterwegs abspielen und die eigenen Zugangsdaten mit anderen Personen teilen. Dieser Zugriff blieb unabhängig von der Nutzung und unabhängig von der Anzahl eingeloggter Geräte kostenfrei.

Mit dem neuen Modell bleibt der Funktionsumfang grundsätzlich erhalten. Für die Nutzung wird jedoch eine aktive Mitgliedschaft erforderlich. Zur Auswahl stehen zwei Varianten. Der klassische Plex Pass (aktuell „lebenslang“ für 137,99 Euro erhältlich) bietet eine breite Palette zusätzlicher Funktionen und kostet nach der jüngsten Preisanpassung 6 Euro pro Monat.

Neu hinzugekommen ist der Remote Watch Pass, der eine kostengünstige Möglichkeit zum Fern-Streaming bietet und für Freunde und Familienangehörige gedacht ist, die auch zukünftig auf eure Server zugreifen können sollen. Diese Option kostet zwei Euro pro Monat und umfasst ausschließlich den Remotezugriff, nicht jedoch weitere Premiumfunktionen.

Auswirkungen für Nutzerinnen und Nutzer

Der Remote Watch Pass gilt immer nur für das jeweilige Konto. Wer eigene Unterkonten in einer Plex Home Umgebung eingerichtet hat, kann den Pass dort ebenfalls nutzen. Eine Weitergabe an andere vollständige Plex-Konten ist jedoch nicht vorgesehen. Wer weiterhin mehreren Personen den Zugriff auf den eigenen Server auch außerhalb des Heimnetzes ermöglichen möchte, benötigt daher den regulären Plex-Pass. Dieser erlaubt Fernzugriffe für alle verknüpften Konten.

Plex bietet weiterhin einen kostenlosen Einstieg in die Nutzung des eigenen Mediaservers an. Die Verwaltung der eigenen Bibliothek, das Hinzufügen von Medien und das Streaming im lokalen Netzwerk bleiben ohne Gebühren möglich. Für das Streamen über das Internet müssen Anwenderinnen und Anwender nun jedoch zahlen.

Wer auf der Suche nach einer gänzlich kostenlosen Plex-Alternative ist schaut sich das Open-Source-Projekt Jellyfin an.