Änderungen beim Zugriff auf eigene Mediensammlungen
Nicht im Heimnetz? Plex führt kostenpflichtiges Fern-Streaming ein
Plex setzt in dieser Woche eine Ankündigung um, die bereits im Frühjahr für Diskussionen gesorgt hatte. Der Dienst beendet den kostenlosen Zugriff auf private Mediaserver, sobald Nutzerinnen und Nutzer diese außerhalb des eigenen Netzwerks abrufen möchten. Als erstes wird die Roku-App umgestellt.
Weitere Plattformen (Apple TV, Fire TV, Android TV etc.) folgen dann Anfang 2026. Bislang konnten Anwenderinnen und Anwender ihren Server frei konfigurieren, Inhalte auch unterwegs abspielen und die eigenen Zugangsdaten mit anderen Personen teilen. Dieser Zugriff blieb unabhängig von der Nutzung und unabhängig von der Anzahl eingeloggter Geräte kostenfrei.
Mit dem neuen Modell bleibt der Funktionsumfang grundsätzlich erhalten. Für die Nutzung wird jedoch eine aktive Mitgliedschaft erforderlich. Zur Auswahl stehen zwei Varianten. Der klassische Plex Pass (aktuell „lebenslang“ für 137,99 Euro erhältlich) bietet eine breite Palette zusätzlicher Funktionen und kostet nach der jüngsten Preisanpassung 6 Euro pro Monat.
Neu hinzugekommen ist der Remote Watch Pass, der eine kostengünstige Möglichkeit zum Fern-Streaming bietet und für Freunde und Familienangehörige gedacht ist, die auch zukünftig auf eure Server zugreifen können sollen. Diese Option kostet zwei Euro pro Monat und umfasst ausschließlich den Remotezugriff, nicht jedoch weitere Premiumfunktionen.
Auswirkungen für Nutzerinnen und Nutzer
Der Remote Watch Pass gilt immer nur für das jeweilige Konto. Wer eigene Unterkonten in einer Plex Home Umgebung eingerichtet hat, kann den Pass dort ebenfalls nutzen. Eine Weitergabe an andere vollständige Plex-Konten ist jedoch nicht vorgesehen. Wer weiterhin mehreren Personen den Zugriff auf den eigenen Server auch außerhalb des Heimnetzes ermöglichen möchte, benötigt daher den regulären Plex-Pass. Dieser erlaubt Fernzugriffe für alle verknüpften Konten.
Plex bietet weiterhin einen kostenlosen Einstieg in die Nutzung des eigenen Mediaservers an. Die Verwaltung der eigenen Bibliothek, das Hinzufügen von Medien und das Streaming im lokalen Netzwerk bleiben ohne Gebühren möglich. Für das Streamen über das Internet müssen Anwenderinnen und Anwender nun jedoch zahlen.
Wer auf der Suche nach einer gänzlich kostenlosen Plex-Alternative ist schaut sich das Open-Source-Projekt Jellyfin an.
Für das von Euch erwähnte Jellyfin gibt es aber dummerweise keinen nativen Server für QNAP-NAS und was noch viel schwerwiegender ist, keinen eigenen tvOS Client. Auf der Webseite wird nur Infuse angegeben, für das man entweder ein Abo braucht, oder mehr als für den lebenslangen Plex-Pass zahlen muß.
Swiftfin funktioniert doch super auf dem Apple TV
Was aber den Preis mehr als Wert ist. Ich nutze Infuse seit mehreren Jahren und brauche nichts anderes mehr.
Ich würde nicht darauf verzichten wollen.
Man fragt sich, wer bei Plex die Entscheidung trifft, solche Funktionen hinter ner Bezahlschranke zu platzieren, obwohl es kostenlose Alternativen wie das im Artikel genannte Jellyfin gibt. Die User werden einfach dahin migrieren und Plex steht irgendwann ohne User da.
Ich frage mich, vor allem, wieso die dafür Geld verlangen, dass ich den Server selbst hoste.
Die haben doch gar keine laufenden Kosten durch das Streaming.
Jellyfin ist Lichtjahre hinter der Bequemlichkeit zurück. Nutze beide regelmäßig.
Wie sieht es aus, wenn ich als Host den Plex Pass habe und andere Accounts zugreifen wollen? Brauchen die anderen da auch diesen neuen Watch Pass oder reicht es, wenn ich den Plex Pass habe?
„To stream video remotely from a Plex Media Server, you will need either a Remote Watch Pass or Plex Pass subscription on your account or the admin of the Plex Media Server from which you stream will need a Plex Pass subscription on their account.“
Ich bin vor ein paar Monaten komplett auf Jellyfin umgestiegen und habe es nie bereut. Funktioniert perfekt mit Infuse und ist wesentlich weniger überladen als Plex.
Jellyfin hat sogar mittlerweile eine eigenständige App für alle gängigen Geräte – Infuse hat einmalig 100€ verlangt, das ist teurer gewesen als der Plex Pass lebenslang…
Ja aber Infuse kostet im Abo glaube ich 10€ im Jahr, was ich extrem fair finde für diese sehr guten Apps. Infuse ist eines meiner sehr wenigen Abos.
Jellyfin und das gesamte Ökosystem dazu ist wirklich toll
So wie ich das lese reicht es wenn der serverbetreiber den plex pass hat damit die anderen weiterhin drauf zugreifen können.
Aber zu der Empfehlung mit jellyfin, gibt es da auch eine gute Hörbuch alternative wie prologue?
Für Hörbücher würde ich Audiobookshelf empfehlen.
Aber per VPN (Z.B. WireGuard von der FRITZ!Box) komme ich doch bequem in „mein“ Netz, um dann weiterhin kostenlos zu streamen, oder nicht?
Ja, ich denke ein Proxy service oder ähnliches wird es auch tun.
+1 genau die Frage stelle ich mir auch: wie wird es Umgesetzt? Überprüfung des Namens des verbundenen WLANs? Soweit ich weiß dürfen Apps das ja nicht wegen Tracking
Ich habe nie verstanden wofür ich von unterwegs auf meine Videos Zuhause zugreifen müsste?
Dokumente ok, aber Filme?
Na um die filme zu schauen?
Klar ich kann abends im hotel auch stundenlang die raufasertapete anstarren, aber einen film oder serie schauen ist da doch bedeutend entspannter…
Ich versteh Dich, ich habe basierend auf dem Überangebot immer und nahezu überall verfügbarer Streamingdienste (Sowie Cloudspeicher und Backups) vor bestimmt 15 Jahren die letzte Zuhause installierte HDD Sammelstation ausser betrieb genommen, mit Sicherheit mehrere Hundert Euro für alles gespart (und dafür in Cloud und Streaming ausgegeben) und brauch mich um nüscht kümmern, habe immer ein Backup….
Ganz viel Hass hier schon obwohl es eigentlich doch keine großen oder Breaking Änderungen gibt.
Die meisten werden eh einen Plex Pass haben, wenn meine User den nicht haben kann ich den User immer noch mit anderen Möglichkeiten zu mir lassen.
Und wer im großen Stil 1000 Fremde Leute auf seinen Plex Server lässt fährt er am Konzept Plex vorbei
Für den 0815 User mit 2-3 Familienmitgliedern die drauf zugreifen änder sich garnix