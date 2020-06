Next Up: Podcast-Radiowecker aktuell kostenlos

Der von Landon Mitchell bereitgestellte App Store Download Next Up lässt sich vorübergehend kostenlos laden und richtet sich an alle Nutzer, die die von Apple angebotene Podcast-App zur Verwaltung der eigenen Podcast-Abos nutzen.

Setzt ihr die Apple-App ein, könnt ihr Next Up nutzen, um euch von euren Audio-Shows wecken zu lassen. Next Up beschreibt sich selbst als Podcast-Radiowecker der euch mit den neuesten Episoden der favorisierten Shows aufwecken kann.

Üblicherweise wird die App für etwas über einen Euro angeboten, derzeit könnt ihr den Podcast-Wecker kostenlos laden und ausprobieren.

Zu seiner Motivation erklärt Mitchell:

Vor einiger Zeit beschloss ich, dass ich weniger Schrff und abrupt aufwachen wollte, als mit Alarmtönen oder lauter Musik. Erst wollte ich auf konventionelles Radio ausweichen, wollte nicht aber an einen Sender oder eine Sendung binden. Also habe ich den App Store nach einem Podcast-Wecker durchsucht. Mit dem was dort angeboten wurde war ich nicht zufrieden, also habe ich selbst einen gemacht, den ich jetzt it der Welt teilen möchte.