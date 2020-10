News Showcase: Google startet neues Nachrichten-Angebot

Google wird deutsche Verleger fortan für die Anzeige von Nachrichten bezahlen. Dies teilte der Suchmaschinen-Anbieter zur Ankündigung des neuen Nachrichten-Angebotes „News Showcase“ mit und bezeichnet die Initiative als „bislang weitreichendster Schritt, um die Zukunft des Journalismus zu unterstützen“.

So will man allein in den ersten drei Jahren rund 900 Millionen Euro für Inhalte auf News Showcase bereitstellen.

Erst auf Android dann auf iOS

Der Dienst wird zuerst für Leser in Deutschland und Brasilien zugänglich sein, weitere Länder sollen schon in Kürze. Während Android-Anwender ab sofort auf das neue Nachrichten-Angebot zugreifen können, werden iOS-Nutzer und Besucher von Google News erst „später“ zu sehen bekommen.

News Showcase besteht aus so genannten „Story-Panels” – mit diesen Story-Panels erhalten die teilnehmenden Verlage die Möglichkeit, mehrere der von ihnen bereitgestellten Artikel im Newsfeed ihrer Leser zusammenzufassen. Weitere Komponenten wie Video, Audio oder erweiterte Tageszusammenfassungen sollen demnächst folgen.

Nachrichten-Häppchen auf kleinen Infotafeln

In Deutschland arbeitet Google zum Start mit 20 deutschen Medienunternehmen und somit über 50 Publikationen für Google News Showcase zusammen.

Berliner Verlag (Berliner Zeitung, Berliner Kurier), Burda (Focus Online), Computec Media (Golem, PC Games), Frankfurter Allgemeine Zeitung, Funke Mediengruppe (u. a. Berliner Morgenpost, Braunschweiger Zeitung, DERWESTEN, Hamburger Abendblatt, Thüringer Allgemeine, WAZ), Gruner + Jahr (Stern), Handelsblatt Media Group (Handelsblatt, WirtschaftsWoche), Ippen Digital Media Group (u. a. Frankfurter Rundschau, FNP, HNA, Merkur, tz und WA), Lensing Media (Ruhr Nachrichten, Ruhr24), Mediengruppe Oberfranken (inFranken.de), Mediengruppe Pressedruck (Augsburger Allgemeine, Südkurier), netzwelt, Neue Osnabrücker Zeitung, Neue Pressegesellschaft (Heidenheimer Zeitung), Rheinische Post Mediengruppe (Rheinische Post), SPIEGEL Verlag (Der Spiegel, Manager Magazin), Ströer (t-online, watson), Tagesspiegel, VRM (Allgemeine Zeitung), DIE ZEIT.

Das Angebot soll ausgebaut werden, mit weiteren Verlagen werden Gespräche geführt.