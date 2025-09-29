New York Times Audio: App für Hörinhalte wird eingestellt

Die New York Times beendet im Oktober ihr eigenständiges Audio-Angebot. Die 2023 gestartete App NYT Audio sollte ursprünglich eine zentrale Anlaufstelle für Podcasts, Hörinhalte und ausgewählte Beiträge externer Medien schaffen. Nun werden alle Audioinhalte in die reguläre Nachrichten-App des Verlags integriert. Stichtag für die Abschaltung der Audio-App ist der 3. Oktober.

Grund für den Strategiewechsel ist die veränderte Mediennutzung: Immer mehr Leser erwarten Audio und Video direkt innerhalb der Hauptanwendungen von Nachrichtenanbietern.

Als die Audio-App eingeführt wurde, bestand das Ziel darin, Hörer stärker an eine eigene Plattform zu binden und unabhängiger von Diensten wie Spotify oder Apple Podcasts zu werden. Laut Adweek hat sich inzwischen jedoch gezeigt, dass das Publikum Podcasts überwiegend über große Streamingdienste konsumiert. Der Versuch, Nutzer dauerhaft auf eine separate App zu lenken, erwies sich als schwierig. Parallel entwickelte sich die Haupt-App der Times von einer textzentrierten Anwendung zu einem multimedialen Angebot mit Fotos, Videos und Audioformaten.

Erweiterte Funktionen in der News-App

Mit einer neuen „Listen“-Rubrik in der iOS-Version der Nachrichten-App bündelt die Times künftig ihr komplettes Audio-Archiv. Dort finden Abonnenten Podcasts wie „The Daily“, „Hard Fork“ oder „The Ezra Klein Show“ sowie gesprochene Artikel. Inhalte anderer Verlage, die bislang in der Audio-App verfügbar waren, entfallen. Zusätzlich arbeitet die Redaktion daran, Hörinhalte stärker in den Alltag der Nutzer einzubinden. Geplant sind etwa personalisierte Empfehlungen und die Möglichkeit, einen angelsenen Artikel später als Hörversion fortzusetzen.

Die New York Times verfolgt damit das Ziel, alle Nachrichtenformate in einer Anwendung zugänglich zu machen und die Nutzung zu vereinfachen. Neben der Haupt-App betreibt die New York Times weiterhin separate Anwendungen mit Kochrezepten, Spielen und Sportergebnissen. Diese bleiben vorerst eigenständig, weil sie spezielle Inhalte und Zielgruppen bedienen.

Mit dem Ende der eigenständigen Audio-App reagiert der Verlag auf veränderte Nutzergewohnheiten und bündelt sein Angebot dort, wo bereits die meisten Leser und Hörer aktiv sind. Schade.