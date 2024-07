Neues Qi2-Reise-Ladegerät von Belkin lässt sich vorbestellen

Belkin hat sein Qi2-Portfolio um ein weiteres Kombi-Ladegerät erweitert. Die klappbare 3-in-1-Ladestation zielt besonders auf Nutzer ab, die das Ladegerät auch unterwegs zur Hand haben wollen. Optisch finden wir die Neuerscheinung etwas gewöhnungsbedürftig, und wir fühlten uns ein wenig an ein Essen-auf-Rädern-Menütablett erinnert.

Auf der deutschen Webseite von Belkin ist die Produktneuheit noch nicht verzeichnet, Amazon nimmt zum Preis von 119,99 Euro allerdings schon Vorbestellungen an. In den USA liegt die offizielle Preisempfehlung des Herstellers bei 99,99 Dollar.

Das neue Belkin-Ladegerät funktioniert ebenso mit flach eingeklappten Lademodulen wie auch als Ladeständer. Das iPhone und die Apple Watch können dann angewinkelt aufgestellt und gut sichtbar platziert werden, während sie mit Ladestrom versorgt werden. Beim iPhone ist das Laden im Hoch- wie auch im Querformat möglich, im Querformat kann man dann auch die StandBy-Anzeige von iOS 17 nutzen. Ergänzend ist noch ein leicht vertieft platziertes Lademodul für die AirPods integriert, vorausgesetzt, ihr besitzt eines der neueren Modelle mit kabelloser Ladehülle.

Belkin verlangt mit 119,99 Euro wie eigentlich immer einen „Premiumpreis“. Der Hersteller rechtfertigt diese Tatsache damit, dass für das Ladegerät auch Premiummaterialien verwendet werden. Dazu zählt ein schützendes Gummimaterial an den Kontaktflächen und eine robuste und rutschfeste Basis. Die Scharniere der Klappmodule sind Belkin zufolge ausdrücklich so konzipiert, dass auch eine jahrelange Nutzung möglich ist.

Im Lieferumfang ist zudem ein passendes Netzteil mit einer Gesamtleistung von 36 Watt, sowie das benötigte, 1,5 Meter lange Anschlusskabel von USB-C auf USB-C enthalten. Belkin bietet seine neue 3-in-1-Reise-Ladestation in den Farben Weiß und Schwarz bereits zur Vorbestellung an. Der Artikel soll vom 5. August an ausgeliefert werden.