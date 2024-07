Apple veröffentlicht iOS 18.1 für Entwickler – in EU und China ohne KI

Ergänzend zu der bereits im Rahmen seines öffentlichen Beta-Programms verfügbaren iOS-Version 18.0 hat Apple jetzt iOS 18.1 für Entwickler freigegeben. Das Update soll eine frühe Vorschau auf die im Rahmen von „Apple Intelligence“ verfügbaren KI-Funktionen bieten.

Apple konzentriert sich mittlerweile ja verstärkt auf die Vorbereitung von iOS 18. Während wir hier ja bereits bei der vierten Vorabversion angelangt sind, steht zudem der Beginn der Tests von iOS 18.1 vor der Tür. Apple will hier dem Vernehmen nach vorübergehend zweigleisig fahren, weil sich die Einführung der unter dem Schlagwort „Apple Intelligence“ zusammengefassten KI-Funktionen weiter verzögert.

Nutzer in Europa können sich hier erstmal entspannt zurücklehnen. Apple hat ja bereits angekündigt, dass die Funktionen von „Apple Intelligence“ zunächst nicht in den Ländern der Europäischen Union verfügbar sind. Im Beschreibungstext zu der jetzt verfügbaren iOS-Version 18.1 steht zudem, dass die KI-Funktionen von Apple nicht nur innerhalb der EU sondern auch in China außen vor bleiben.

Die wichtigsten WWDC-Ankündigungen kommen verspätet

Ohnehin ist mit den wichtigsten in diesem Zusammenhang von Apple angekündigten Neuerungen nicht vor dem Frühjahr zu rechnen. Jetzt sieht es allerdings so aus, als komme iOS 18.0 und damit auch die neuen iPhone-16-Modelle im September erstmal komplett ohne irgendwelche Funktionserweiterungen in diesem Bereich. Mit dem Start von „Apple Intelligence“ sei dann nicht vor Oktober zu rechnen.

Wir warten diesbezüglich noch ab, unterm Strich macht sich bei den Anwendern hier inzwischen jedoch vermehrt Enttäuschung bereit. Noch nie hat Apple so wenig von dem, was bei der ersten Präsentation der kommenden Betriebssysteme vorgestellt wurde, beim offiziellen Start einer neuen iOS-Generation dann auch umgesetzt. Anders als sonst stehen bei der Einführung von iOS 18 nicht kleinere Ergänzungen hinten an, sondern Nutzer müssen auf massiv von Apple beworbene Top-Funktionen warten.

Grundsätzlich wird für die Nutzung von „Apple Intelligence“ mindestens ein iPhone 15 Pro oder ein iPhone 15 Pro Max benötigt. Das Ganze funktioniert zudem nur auf Englisch, und zwar müssen sowohl die Systemsprache als auch Siri auf amerikanisches Englisch festgelegt und die USA als Region eingestellt sein.

iOS 18 Beta 2 für alle

Teilnehmer am öffentlichen Beta-Programm von Apple können derweil die zweite Vorabversion von iOS 18 installieren. Das Update dürfte die üblichen Verbesserungen und Fehlerbehebungen im Gepäck haben.